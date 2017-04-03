Цветочное волшебство. Как флористы создают произведения искусства и какие цветы сейчас в моде

Собрать цветы в вазе – казалось бы, что может быть проще? Но почему порой дорогие букеты оставляют нас равнодушными, а скромные композиции из самых простых цветов приводят в восторг? Волшебство – не иначе. Но волшебство, которому можно научиться, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наталья Волк, преподаватель школы флористики, победитель чемпионата Беларуси «Васильковая корона»:

Сегодня у нас занятие на тему «Букет-венок в клеевой технике». Это техника очень сложная. Мы посчитали нужным дать девочкам, потому что они уже достигли того уровня, когда они могут это сделать. В этой технике делаются аксессуары очень часто, свадебные аксессуары. Если вы думаете, что учиться работать с цветами начинают только те, кто собирается стать флористом, вы глубоко заблуждаетесь. Неспешное составление букета – процесс творческий, почти медитативный. Известные флористы уверяют: очень много можно сказать о душевном состоянии человека, если присмотреться к букету, который он создал.

Наталья Волк, преподаватель школы флористики, победитель чемпионата Беларуси «Васильковая корона»:

К нам приходят совершенно разные люди. Кто-то, кто уже давно работает в цветах, приходит к нам за техниками. Кто-то, кто работает в какой-то сложной профессии, например, у нас есть врачи-реаниматологи, психологи – приходят к нам за отдыхом. За вот этой радостью от цветов. Не существует свода строгих правил – какие цветы и в каком количестве нужно взять, чтобы получился эффектный букет. Здесь важнее чувство вкуса и определенный опыт. Впрочем, базовые закономерности все же есть.

Наталья Волк, преподаватель школы флористики, победитель чемпионата Беларуси «Васильковая корона»:

По первому образованию я инженер-программист, математик. Мне было очень интересно узнать то, что все подчиняется определенным математическим правилам. Картины Рафаэля, Леонардо да Винчи построены на правиле золотого сечения. Точно так же и во флористике. Если человеку несведущему покажут две работы, одна из которых будет сделана по правилу золотого сечения, то человек выберет работу, сделанную по четким математическим правилам. В мире флористики, как и в мире моды, есть свои тенденции и течения. И хотя роза все еще остается королевой цветов, все популярнее становятся букеты, похожие на те, что вы в детстве приносили из бабушкиного сада. Сочетание изысканности и простоты – новый тренд не только в одежде.