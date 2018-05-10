В празднованиях Дня Победы приняли участие около 832 тысяч белорусов

Новости Беларуси. Масштабнее всего 9 мая отметили, разумеется, в Минске. Провести этот день на многочисленных площадках столицы решили более 220 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общепите посчитали, что во время праздника гости съели 3,5 тонны шашлыка. Впрочем, массовые гуляния прошли с большим размахом по всей стране.





С самого утра 9 мая у всех белорусов настроение было приподнятое. Улицы и площади заполнялись ветеранами. Звон медалей звучал до позднего вечера, и каждый белорус нашёл свои слова благодарности тем, кто тогда умирал, чтобы мы жили.

Горожанка:

Я хочу поблагодарить их за новую весну, за тот праздник, который они нам предоставили. Хочу пожелать им крепкого здоровья от всего сердца, от сердца всей нашей страны. Если бы не было их – не было бы и нас.



Тысячи людей вечером собрались у Вечного огня. Грандиозный концерт нельзя было пропустить. Здесь вновь прозвучали те песни, с которыми мы победили.





И наконец, кульминация – грандиозный салют. 73-й раз в мирном небе гремят выстрелы. В честь тех, кто тогда боевых разрывов не пугался.



Григорий Азаренок, СТВ:

На площади Победы собрались тысячи людей. Это одна из главных традиций праздника. Она идёт с 1945 года, когда 9 мая Москва салютовала доблестной Красной армии.





Озарилось небо и над Брестской крепостью. В 41-м здесь сражались на грани возможного. Уже был окружён Смоленск, фашисты приближались к Брянску, а защитники крепости свой фронт держали. Место культовое для современной Беларуси. Поклониться легендарным стенам пришли тысячи.





Горожане:

Мы сегодня приехали за 85 километров на салют, чтобы показать детям и чтобы они знали и помнили, что это значит День Победы.

В какой-то мере это святой праздник. Во-первых, это особенное место – Брестская крепость. Нужно нам всем отдать дань мужеству.