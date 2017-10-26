Готовим масала: рецепт индийского чая со специями

Индийские традиции популярны не только в пределах самой Индии, они завоёвывают всё больше поклонников по всему миру.



Супруги Ольга и Каран учат индийским традициям белорусов. К примеру, приготовлению бодрящего чая масала по старинным индийским рецептам.



Каран Паракх:

Там есть специи, молоко, чай, сахар и вода. Например, если Вы готовите одну чашку чая, то надо: 1 чашка воды, полчашки молока, 1 чайную ложку чая, ¼ чайной ложки специй и свежий имбирь, если Вам нравится, и сахар.

Главное в чае масала – смесь специй, которые придают чаю пикантность и аромат.

Каран Паракх:

Например, зелёный кардамон, чёрный кардамон, корица, гвоздика, черный перец.

В Индии этот чай пьют обязательно каждые утро и вечер в кругу семьи.

Каран Паракх:

Очень старый рецепт. Может, 500 лет назад, может больше создали рецепты, и нам их передали из поколения в поколение. Набирает популярность и национальная индийская традиция украшать себя рисунками из натуральной хны. Мехенди, сделанная мастером, не останется незамеченной.





Ольга Мороз-Паракх:

Когда я в первый раз увидела, я подумала: «Это невозможно, невозможно научиться, это нереально. Это могут сделать только очень талантливые люди – рисовать. И это, вообще, что-то такое божественное». Ни один праздник в Индии не обходится без мехенди. Даже, если ты не в качестве невесты, а просто гость – всё равно тебе нужно нарисовать мехенди – ладони, внутреннюю и внешнюю сторону.

Если же ты – невеста, то тебе, вообще, повезло, потому что тебе рисуют и руки, и ноги, и ступни.

Я помню, когда у нас была свадьба в Индии, то вся церемония рисования длилась 6 часов: ты сидишь, на тебе рисуют и кто-то тебя кормит. Такая же участь ждёт и жениха.

В Индии мехенди умеют делать почти все, независимо от возраста, но по особым случаям обращаются только к мастерам.

Ольга Мороз-Паракх:

Сестра маме делает, мама – дочке, кузина – кузине. Но вот на свадьбу приглашаются мастера, которые могут красиво разрисовать, тонко. Почему? Потому что, так как это – один из символов «от сглаза», то они в рисунок зашифровывают специальными символами имя жениха – невесте, а жениху – имя невесты. Срок носки такой красоты зависит от той части тела, на которой она изображена.





Ольга Мороз-Паракх:

Если это на внутренней стороне ладони, и ты руки моешь часто, то рисунок смоется за неделю, если же на внешней стороне ладони, то это может доходить до месяца. Но, как правило, хна, когда ты нанесёшь рисунок, её нельзя смывать в первый день. Она должна высохнуть, ты её, как бы, соскребаешь и только на следующий день ты можешь мочить её.