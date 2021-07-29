Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс
Разгар лета – это всегда сезон кабачков. Самое время приготовить эти полезные овощи и узнать об их пользе. Кабачки – это одна из разновидностей обыкновенной тыквы. Как и огурцы, практически состоят из воды. Кроме того, они обладают большим количеством полезных свойств.
Екатерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:
Почему они так полезны? Во-первых, они содержат большое количество жидкости, клетчатки, которая необходима для стабилизации нашей пищеварительной системы.
Во-вторых, содержат витамины группы В, В1 и В2, которые необходимы для работы центральной нервной системы. 20 % от суточной нормы содержится витамина С. Но тут важный момент: если мы употребляем кабачки в сыром виде, то мы получим этот витамин С. Если мы их термически обрабатываем, то, конечно, он улетучивается и разрушается.
Кожура кабачков содержит лютеин и зеаксантин. Это такие важные вещества для работы зрительного анализатора. Благодаря им замедляются процессы старения органа зрения и активно происходит кровоснабжение сетчатки глаза, за счет чего острота зрения удерживается на том уровне, на котором она есть.
Даже медики советуют включать этот полезный овощ в свой ежедневный рацион. А вот чтобы ваши блюда были не просто полезными, а интересными и вкусными, мы отправились на кухню к шеф-повару.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим два простых блюда из кабачков, которые вы сможете приготовить у себя на кухне легко и быстро. Для первого блюда нам понадобятся: кабачок, репчатый лук, белые грибы, сыр, чеснок, тимьян, соль и перец.
Нарезаем репчатый лук, белые грибы и обжариваем. Добавляем соль, черный перец, тимьян и чеснок.
Пока лук с грибами обжаривается, нарезаем кабачок.
Выкладываем в противень, добавляем соль, черный перец и масло.
Когда лук с грибами обжарился, добавляем соевый соус.
Ставим наше блюдо запекаться в духовку на 15 мин на 180 градусов.
Самый популярный сорт кабачков – цукини. Зрелые и большие кабачки имеют грубоватую мякоть и толстую кожуру. Внутри них всегда много семечек. Поэтому мы готовим молодые овощи.
Вадим Парханович:
Для приготовления второго блюда нам понадобится всего лишь 15 мин. Делаем рулетики из кабачка и ветчины. Для этого нам понадобятся: кабачок, ветчина, томат, соль, черный перец, масло подсолнечное, сливки и сыр.
Кабачок предварительно тоненько нарезаем и скручиваем рулетики.
Сверху выкладываем ветчину и томат.
Добавляем соль и черный перец и скручиваем наши рулеты.
Добавляем подсолнечное масло, сливки и засыпаем сыром.
Отправляем наше блюдо в духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.
Не упустите время и экспериментируйте на кухне, пока король грядок кабачок свеж и максимально полезен.
Вадим Парханович:
Наши простые, а главное, вкусные блюда готовы. Всем приятного аппетита!