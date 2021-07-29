Прямой эфир

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс

29 июля 2021 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разгар лета – это всегда сезон кабачков. Самое время приготовить эти полезные овощи и узнать об их пользе. Кабачки – это одна из разновидностей обыкновенной тыквы. Как и огурцы, практически состоят из воды. Кроме того, они обладают большим количеством полезных свойств.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-1

Екатерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:
Почему они так полезны? Во-первых, они содержат большое количество жидкости, клетчатки, которая необходима для стабилизации нашей пищеварительной системы.

Во-вторых, содержат витамины группы В, В1 и В2, которые необходимы для работы центральной нервной системы. 20 % от суточной нормы содержится витамина С. Но тут важный момент: если мы употребляем кабачки в сыром виде, то мы получим этот витамин С. Если мы их термически обрабатываем, то, конечно, он улетучивается и разрушается.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-4

Кожура кабачков содержит лютеин и зеаксантин. Это такие важные вещества для работы зрительного анализатора. Благодаря им замедляются процессы старения органа зрения и активно происходит кровоснабжение сетчатки глаза, за счет чего острота зрения удерживается на том уровне, на котором она есть.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-7

Даже медики советуют включать этот полезный овощ в свой ежедневный рацион. А вот чтобы ваши блюда были не просто полезными, а интересными и вкусными, мы отправились на кухню к шеф-повару.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-10

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим два простых блюда из кабачков, которые вы сможете приготовить у себя на кухне легко и быстро. Для первого блюда нам понадобятся: кабачок, репчатый лук, белые грибы, сыр, чеснок, тимьян, соль и перец.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-13

Нарезаем репчатый лук, белые грибы и обжариваем. Добавляем соль, черный перец, тимьян и чеснок.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-16

Пока лук с грибами обжаривается, нарезаем кабачок.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-19

Выкладываем в противень, добавляем соль, черный перец и масло.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-22

Когда лук с грибами обжарился, добавляем соевый соус.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-25

Ставим наше блюдо запекаться в духовку на 15 мин на 180 градусов.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-28

Самый популярный сорт кабачков – цукини. Зрелые и большие кабачки имеют грубоватую мякоть и толстую кожуру. Внутри них всегда много семечек. Поэтому мы готовим молодые овощи.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-31

Вадим Парханович:
Для приготовления второго блюда нам понадобится всего лишь 15 мин. Делаем рулетики из кабачка и ветчины. Для этого нам понадобятся: кабачок, ветчина, томат, соль, черный перец, масло подсолнечное, сливки и сыр.

Кабачок предварительно тоненько нарезаем и скручиваем рулетики.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-34

Сверху выкладываем ветчину и томат.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-37

Добавляем соль и черный перец и скручиваем наши рулеты.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-40

Добавляем подсолнечное масло, сливки и засыпаем сыром.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-43

Отправляем наше блюдо в духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-46

Не упустите время и экспериментируйте на кухне, пока король грядок кабачок свеж и максимально полезен.

Готовим два простых и вкусных блюда из кабачков. Показываем пошаговый процесс-49

Вадим Парханович:
Наши простые, а главное, вкусные блюда готовы. Всем приятного аппетита!

# Кулинария # общество # Екатерина Давыдова # Вадим Парханович # Вера Позняк # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами
29 июля 2021 11:08

«Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
29 июля 2021 11:00

«Я вас никогда не подведу. В этом можете не сомневаться». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки
29 июля 2021 10:56

Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки