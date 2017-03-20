Готовим дип из рикотты со свежей зеленью
С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить с вами о весне. Не только как о явлении в природе. О весне как о состоянии души, как о настроении, рождении чего-то нового, грандиозного.
И вы знаете, весна ведь может быть не только за окном. Она может быть и на нашей кухне. А приходит она сюда с запахом хрустящего редиса, ароматного огурчика, зеленого лучка. И все это сегодня у меня на столе.
А готовить я буду дип из рикотты со свежей зеленью.
Итак, начнем. Для приготовления мне понадобится рикотта. Вы можете использовать и какой-нибудь нежный творог. Желательно не очень жирный, потому что идея-то сегодня – весеннее настроение. А весеннее – это еще и какое-то очень здоровое.
Теперь моя задача – измельчить зелень. Я измельчаю укроп. Это почти основа. Причем помните: я использую стебелечки в том числе, потому что они как капсулы вкуса. Они хранят так много этого яркого аромата укропа, что расстаться с ним я, в общем-то, не готова.
Укропчик отправляю к рикотте. Сюда же добавлю соль и немного чеснока.
Сюда же я отправлю огурчик.. Измельчу его соломкой. Кожицу с молодого огурца я не снимаю.
Даже можно не столько соломкой, сколько мелкими кубиками. Потому что важно сделать из этой массы такой хороший дип. Однородный вполне.
Все. Осталось переложить его в дип. И туда же отправлю точно так же измельченный редис. Но не весь, потому что часть редиса у меня тоже пойдет для украшения.
И здесь я хочу заметить, что не стоит натирать на терку, хотя можно было бы. Именно в таком виде – мелкими кусочками – огурец и редис не дают так много сока, но при этом очень мило похрустывают.
Мне осталось потереть чесночок. Причем я предпочитаю пользоваться обычной теркой. Самой мелкой частью ее. Кто-то любит использовать чеснокодавку. Мне не очень нравится, потому что после чеснокодавки остаются крупные кусочки. А я хочу, чтобы они были здесь очень мелкие.
Для меня запахи всех этих овощей – это ассоциации с моим детством. Когда бабушка на кухне всю эту свеженькую зелень начинала резать, это фантастика.
Блюдо почти готово. Хочешь – намазывай на тосты, хочешь – в блинчики заворачивай. Я покажу вам оба варианта.
Редис я натираю тонкими слайсами.
Тосты готовы. Редис здесь как тонкая чешуя. Такая деликатная, такая изящная. Он не будет перебивать вкус дипа, если не будет слишком толсто нарезан.
И еще один вариант. Мне кажется, очень милый, очень душевный и необычный. Это завернуть в блинчики. Причем особым способом.
Начинку накладываем. Заворачиваем. Собираем в гармошечку. Аккуратно. Со вкусом блинчиков вы тоже можете поиграть. Это могут быть гречневые, пшеничные. Какие угодно.
А дальше маленький нюанс. Завяжем мы блинчики с помощью зеленого лучка. Это тоже вариант весенний.
Вот и все. Буквально несколько мнут вашего времени. Пару кулинарных нюансов. И по-настоящему чудесный кулинарный завтрак готов. Кстати, блинчики я советую вам подавать не со сметаной, а с йогуртом. Вкус почти тот же, но калорий меньше и, соответственно, пользы больше. У меня все. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.