Готовим дип из рикотты со свежей зеленью

С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить с вами о весне. Не только как о явлении в природе. О весне как о состоянии души, как о настроении, рождении чего-то нового, грандиозного.

И вы знаете, весна ведь может быть не только за окном. Она может быть и на нашей кухне. А приходит она сюда с запахом хрустящего редиса, ароматного огурчика, зеленого лучка. И все это сегодня у меня на столе.

А готовить я буду дип из рикотты со свежей зеленью.

Итак, начнем. Для приготовления мне понадобится рикотта. Вы можете использовать и какой-нибудь нежный творог. Желательно не очень жирный, потому что идея-то сегодня – весеннее настроение. А весеннее – это еще и какое-то очень здоровое.



Теперь моя задача – измельчить зелень. Я измельчаю укроп. Это почти основа. Причем помните: я использую стебелечки в том числе, потому что они как капсулы вкуса. Они хранят так много этого яркого аромата укропа, что расстаться с ним я, в общем-то, не готова.

Укропчик отправляю к рикотте. Сюда же добавлю соль и немного чеснока.

Сюда же я отправлю огурчик.. Измельчу его соломкой. Кожицу с молодого огурца я не снимаю.

Даже можно не столько соломкой, сколько мелкими кубиками. Потому что важно сделать из этой массы такой хороший дип. Однородный вполне.

Все. Осталось переложить его в дип. И туда же отправлю точно так же измельченный редис. Но не весь, потому что часть редиса у меня тоже пойдет для украшения.

И здесь я хочу заметить, что не стоит натирать на терку, хотя можно было бы. Именно в таком виде – мелкими кусочками – огурец и редис не дают так много сока, но при этом очень мило похрустывают.

Мне осталось потереть чесночок. Причем я предпочитаю пользоваться обычной теркой. Самой мелкой частью ее. Кто-то любит использовать чеснокодавку. Мне не очень нравится, потому что после чеснокодавки остаются крупные кусочки. А я хочу, чтобы они были здесь очень мелкие.

Для меня запахи всех этих овощей – это ассоциации с моим детством. Когда бабушка на кухне всю эту свеженькую зелень начинала резать, это фантастика.

Блюдо почти готово. Хочешь – намазывай на тосты, хочешь – в блинчики заворачивай. Я покажу вам оба варианта.

Редис я натираю тонкими слайсами.

Тосты готовы. Редис здесь как тонкая чешуя. Такая деликатная, такая изящная. Он не будет перебивать вкус дипа, если не будет слишком толсто нарезан.

И еще один вариант. Мне кажется, очень милый, очень душевный и необычный. Это завернуть в блинчики. Причем особым способом.

Начинку накладываем. Заворачиваем. Собираем в гармошечку. Аккуратно. Со вкусом блинчиков вы тоже можете поиграть. Это могут быть гречневые, пшеничные. Какие угодно.