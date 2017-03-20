Прямой эфир

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью

20 марта 2017 06:15
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С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить с вами о весне. Не только как о явлении в природе. О весне как о состоянии души, как о настроении, рождении чего-то нового, грандиозного.
И вы знаете, весна ведь может быть не только за окном. Она может быть и на нашей кухне. А приходит она сюда с запахом хрустящего редиса, ароматного огурчика, зеленого лучка. И все это сегодня у меня на столе.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -1

А готовить я буду дип из рикотты со свежей зеленью.
Итак, начнем. Для приготовления мне понадобится рикотта. Вы можете использовать и какой-нибудь нежный творог. Желательно не очень жирный, потому что идея-то сегодня – весеннее настроение. А весеннее – это еще и какое-то очень здоровое.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -4


Теперь моя задача – измельчить зелень. Я измельчаю укроп. Это почти основа. Причем помните: я использую стебелечки в том числе, потому что они как капсулы вкуса. Они хранят так много этого яркого аромата укропа, что расстаться с ним я, в общем-то, не готова.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -6

Укропчик отправляю к рикотте. Сюда же добавлю соль и немного чеснока.
Сюда же я отправлю огурчик.. Измельчу его соломкой. Кожицу с молодого огурца я не снимаю.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -9

Даже можно не столько соломкой, сколько мелкими кубиками. Потому что важно сделать из этой массы такой хороший дип. Однородный вполне.
Все. Осталось переложить его в дип. И туда же отправлю точно так же измельченный редис. Но не весь, потому что часть редиса у меня тоже пойдет для украшения.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -12

И здесь я хочу заметить, что не стоит натирать на терку, хотя можно было бы. Именно в таком виде – мелкими кусочками – огурец и редис не дают так много сока, но при этом очень мило похрустывают.
Мне осталось потереть чесночок. Причем я предпочитаю пользоваться обычной теркой. Самой мелкой частью ее. Кто-то любит использовать чеснокодавку. Мне не очень нравится, потому что после чеснокодавки остаются крупные кусочки. А я хочу, чтобы они были здесь очень мелкие.
Для меня запахи всех этих овощей – это ассоциации с моим детством. Когда бабушка на кухне всю эту свеженькую зелень начинала резать, это фантастика.
Блюдо почти готово. Хочешь – намазывай на тосты, хочешь – в блинчики заворачивай. Я покажу вам оба варианта.
Редис я натираю тонкими слайсами.
Тосты готовы. Редис здесь как тонкая чешуя. Такая деликатная, такая изящная. Он не будет перебивать вкус дипа, если не будет слишком толсто нарезан.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -15

И еще один вариант. Мне кажется, очень милый, очень душевный и необычный. Это завернуть в блинчики. Причем особым способом.
Начинку накладываем. Заворачиваем. Собираем в гармошечку. Аккуратно. Со вкусом блинчиков вы тоже можете поиграть. Это могут быть гречневые, пшеничные. Какие угодно.

Готовим дип из рикотты со свежей зеленью -18

А дальше маленький нюанс. Завяжем мы блинчики с помощью зеленого лучка. Это тоже вариант весенний.
Вот и все. Буквально несколько мнут вашего времени. Пару кулинарных нюансов. И по-настоящему чудесный кулинарный завтрак готов. Кстати, блинчики я советую вам подавать не со сметаной, а с йогуртом. Вкус почти тот же, но калорий меньше и, соответственно, пользы больше. У меня все. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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