Готовим блюдо с икрой пате и овощами

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы: Доброе утро. С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о новых продуктах. Белорусские производители балуют нас новыми вкусами, новыми рецептурами. И вот компания «Санта Бремор» выпустила великолепный, на мой взгляд, продукт – икра пате. Нежная по вкусу, приятная по консистенции, отлично подходит как для горячих, так и для холодных закусок. Можно есть ложками при желании, но я хочу показать, как из нее можно приготовить быстро и просто великолепное блюдо с овощами.

Пате – рецепт родом из французской кухни. Может использоваться как в повседневном питании, так и как продукт для гурманов. Отличительная особенность пате от «Санта Бремор» – максимально натуральный состав, без консервантов и дополнительных соусов, а специальный способ приготовления придает пате богатый мягкий вкус и нежную бархатистую текстуру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Одним из ценных продуктов рыбного промысла является икра благодаря ее уникальному химическому составу. Икра на 1\3 состоит из полноценных белков, которые содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Я подготовила и тыкву, и цуккини, для того, чтобы показать, как по-разному можно подать эту закуску. Готовится она элементарно. Самое главное – быстренько запечь овощи. У вас будет достаточно времени, пока они пекутся. Нарезаем цуккини. Посмотрите, что мы с ними делаем. Нарезаем на кружочки, бочоночки.