Готовим блюдо с икрой пате и овощами
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Доброе утро. С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о новых продуктах. Белорусские производители балуют нас новыми вкусами, новыми рецептурами. И вот компания «Санта Бремор» выпустила великолепный, на мой взгляд, продукт – икра пате. Нежная по вкусу, приятная по консистенции, отлично подходит как для горячих, так и для холодных закусок. Можно есть ложками при желании, но я хочу показать, как из нее можно приготовить быстро и просто великолепное блюдо с овощами.
Пате – рецепт родом из французской кухни. Может использоваться как в повседневном питании, так и как продукт для гурманов. Отличительная особенность пате от «Санта Бремор» – максимально натуральный состав, без консервантов и дополнительных соусов, а специальный способ приготовления придает пате богатый мягкий вкус и нежную бархатистую текстуру, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Одним из ценных продуктов рыбного промысла является икра благодаря ее уникальному химическому составу. Икра на 1\3 состоит из полноценных белков, которые содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты.
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Я подготовила и тыкву, и цуккини, для того, чтобы показать, как по-разному можно подать эту закуску. Готовится она элементарно. Самое главное – быстренько запечь овощи. У вас будет достаточно времени, пока они пекутся. Нарезаем цуккини. Посмотрите, что мы с ними делаем. Нарезаем на кружочки, бочоночки.
Переворачиваем. И с помощью либо обычной ложки, либо вот такой, как у меня – с заостренным кончиком, вырезаем аккуратно сердцевину.
А тыкву я просто порежу на кусочки. И вы увидите, как можно подать ее в качестве закуски для фуршета. Небольшие кусочки. Неважно, как вы их нарежете. Главное, чтобы они были не сильно толстые.
Вы знаете, есть блюда, приготовление которых – сплошное удовольствие. Вот как это. Поставил в духовку овощи – основа-то уже заготовлена с помощью «Санта Бремор».
Все. 20 минут гуляешь. Затем овощи вынимаем. Аккуратно сервируем и подаем к столу. Блюдо элементарное, но очень вкусное. Вам понравится.
Как видите, у меня почти все готово. Осталось только положить пате внутрь заготовок из овощей и на кусочки тыквы. Вы можете сделать это с помощью ложки, либо с помощью кондитерского мешка. Либо возьмите пакет, срежьте уголочек – воспользуйтесь таким образом. В принципе, даже ложкой вы справитесь.
Икра пате от «Санта Бремор» выпускается двух видов – икра трески и икра минтая. Кроме предложенного рецепта икра может подаваться с тостами, как добавка к пасте, как ингридиент салата, как начинка для яиц и блинчиков.
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
Вот и все. 20 минут – и без особых усилий две закуски готовы. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!