Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей

С появлением малыша в семье приходит время перемен. Распорядок дня, время сна и отдыха, уклад жизни и быта – меняется все. Но рождение ребенка – это не повод отказываться от любимых занятий, тем более если их можно проводить с малышом на руках.

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:

Беби-фитнес – это все тот же фитнес, который направлен на проработку всех групп мышц, только с малышом. Не секрет, что все мамы после родов, все женщины хотят быстрее прийти в форму и у многих возникают страхи, что малышу нужно уделять время, а это займет много времени и сил. Бояться не нужно. Можно делать все те же упражнения, которыми вы занимались, которые вы начнете делать с малышом. Преимущества беби-фитнеса в том, что вам не нужно думать, с кем оставить ребенка, волноваться все ли с ним в порядке. Малыш не только находится рядом с вами во время занятий, но и воспринимает происходящее как занимательную игру, во время которой у него развивается вестибулярный аппарат, укрепляются мышцы и связки.

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:

Можно заниматься дома, можно заниматься самим, самое главное, чтобы во всех упражнениях у вас была правильно поставлена техника, потому что в сети на самом деле много информации, и порой, блуждая по просторам интернета, не всегда понятно, где правильная техника, где люди просто от себя какие-то упражнения придумывают и рассказывают. Поэтому лучше посоветоваться, сходить несколько раз в зал, чтобы опытный тренер сказал, какие упражнения необходимо делать, поставил для вас технику, а потом, пожалуйста, занимайтесь дома, занимайтесь на свежем воздухе, берите малыша с собой. Заниматься следует здоровыми, в удобной как для вас, так и комфортной для малыша одежде, через 40 минут после еды малыша. Если опасаетесь, что не сможете удержать младенца во время упражнений, приобретите слинг или переноску кенгуру.

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:

Первое упражнение будет направлено на проработку ягодичных мышц и мышц бедер. Мы ставим стопы шире таза, носочки разворачиваем по диагонали на 45 градусов. На вдохе медленно опускаемся до параллели бедра с полом – на выдохе поднимаемся вверх. На руках у вас может быть малыш, может быть любое утяжеление, которое вы найдете дома. Можете делать это без утяжеления.

Собираем стопы на ширину таза параллельно друг другу. Подкрутите таз вперед, уберите прогиб в пояснице. Ребенок в руках – берем его подмышки, на выдохе поднимаем ребенка вверх, на вдохе опускаем вниз. Таким образов будем прорабатывать мышцы плеч, переднюю и среднюю дельту, укрепляя мышцы рук и придавая красивый рельеф рукам.

Исходное положение: мы встаем на четвереньки, ладошки опускаем ровно под плечи, по одной ноге уводим назад, ставим на носочек, напрягая максимально ягодицы, напрягая максимально пресс. Если у вас затекает рука или какие-то дискомфортные ощущения в запястье, опускаетесь на локти. То же самое – локоть находится под плечом. Упражнение «планка» отлично прорабатывает мышцы пресса. Все мышцы стабилизаторы, работает практически все. Поможем маме – мама очень натренирована, поэтому вот с таким утяжелителем делать упражнение намного веселее.

Основная причина, почему мамочки останавливают свой выбор на беби-фитнесе, заключается в поддержании тесной связи между мамой и малышом, которая во время совместных упражнений только усиливается.