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Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей

26 марта 2017 12:03
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С появлением малыша в семье приходит время перемен. Распорядок дня, время сна и отдыха, уклад жизни и быта – меняется все. Но рождение ребенка – это не повод отказываться от любимых занятий, тем более если их можно проводить с малышом на руках.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-1

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:
Беби-фитнес – это все тот же фитнес, который направлен на проработку всех групп мышц, только с малышом. Не секрет, что все мамы после родов, все женщины хотят быстрее прийти в форму и у многих возникают страхи, что малышу нужно уделять время, а это займет много времени и сил. Бояться не нужно. Можно делать все те же упражнения, которыми вы занимались, которые вы начнете делать с малышом.

Преимущества беби-фитнеса в том, что вам не нужно думать, с кем оставить ребенка, волноваться все ли с ним в порядке. Малыш не только находится рядом с вами во время занятий, но и воспринимает происходящее как занимательную игру, во время которой у него развивается вестибулярный аппарат, укрепляются мышцы и связки.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-4

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:
Можно заниматься дома, можно заниматься самим, самое главное, чтобы во всех упражнениях у вас была правильно поставлена техника, потому что в сети на самом деле много информации, и порой, блуждая по просторам интернета, не всегда понятно, где правильная техника, где люди просто от себя какие-то упражнения придумывают и рассказывают. Поэтому лучше посоветоваться, сходить несколько раз в зал, чтобы опытный тренер сказал, какие упражнения необходимо делать, поставил для вас технику, а потом, пожалуйста, занимайтесь дома, занимайтесь на свежем воздухе, берите малыша с собой.

Заниматься следует здоровыми, в удобной как для вас, так и комфортной для малыша одежде, через 40 минут после еды малыша. Если опасаетесь, что не сможете удержать младенца во время упражнений, приобретите слинг или переноску кенгуру.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-7

Евгения Чопчиц, инструктор групповых программ по фитнесу:
Первое упражнение будет направлено на проработку ягодичных мышц и мышц бедер. Мы ставим стопы шире таза, носочки разворачиваем по диагонали на 45 градусов. На вдохе медленно опускаемся до параллели бедра с полом – на выдохе поднимаемся вверх. На руках у вас может быть малыш, может быть любое утяжеление, которое вы найдете дома. Можете делать это без утяжеления.
Собираем стопы на ширину таза параллельно друг другу. Подкрутите таз вперед, уберите прогиб в пояснице. Ребенок в руках – берем его подмышки, на выдохе поднимаем ребенка вверх, на вдохе опускаем вниз. Таким образов будем прорабатывать мышцы плеч, переднюю и среднюю дельту, укрепляя мышцы рук и придавая красивый рельеф рукам.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-10

Исходное положение: мы встаем на четвереньки, ладошки опускаем ровно под плечи, по одной ноге уводим назад, ставим на носочек, напрягая максимально ягодицы, напрягая максимально пресс. Если у вас затекает рука или какие-то дискомфортные ощущения в запястье, опускаетесь на локти. То же самое – локоть находится под плечом. Упражнение «планка» отлично прорабатывает мышцы пресса. Все мышцы стабилизаторы, работает практически все. Поможем маме – мама очень натренирована, поэтому вот с таким утяжелителем делать упражнение намного веселее.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-13

Основная причина, почему мамочки останавливают свой выбор на беби-фитнесе, заключается в поддержании тесной связи между мамой и малышом, которая во время совместных упражнений только усиливается.

Беби-фитнес – отличное сочетание занятий спортом и воспитания маленьких детей-16

Мама:
Пользу приносит огромную, возможно, не столько в корректировке фигуры, сколько психологического воздействия. Тем более у меня ребенок достаточно активный, любит всяческие упражнения. Мы ходим в хорошую погоду на спорт-площадки, он любит такие активные упражнения. И я решила, что это будет интересно. Тем более общение с другими детьми, и мне тоже полезно.

Мама стоящая в «планке» вместе с малышкой, повторяющей каждое движение, – это действительно здорово. Ведь лучший вариант воспитания малышей – это свой собственный пример, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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