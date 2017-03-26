«Мы абстрагируемся от привычных догм». Что такое правополушарное рисование

В детстве мы все были художниками. Рисовали красками, карандашами и даже пальчиками. И нас не заботило, что по итогу получалось на бумаге или на обоях в доме, где мы все так любили творить. Куда делся весь наш креатив сегодня? А все потому, что с годами мы стали слушать разум, а не чувства.

Детская увлеченность исчезает, вместо нее появляются условности, стереотипы и страх сделать что-то неправильно. Давайте на несколько минут забудем обо всем и просто порисуем. В этом нам поможет правополушарное рисование.

Максим Хороший, художник:

Мы абстрагируемся от привычных догм о том, что мы не умеем рисовать, и выходит совсем другой результат, когда мы зацикливаемся на том, что «я не умею рисовать, я не художник». Здесь мы просто забываем все это напрочь, и у нас получается действительно хороший результат. Методика интуитивного или правополушарного рисования была разработана в середине XX века Бэтти Эдвардс. Левое полушарие отвечает за логику, символы, разум. Правое – за чувства, эмоции, интуицию. Оно возвращает рисование в область творчества из сферы аналитического мышления. Здесь нужно наслаждаться процессом, а не результатом.

Максим Хороший, художник:

Это идеальный способ расслабиться. И он подходит всем. Суть его в том, что все предельно просто, все рисуется исходя из точек, исходя из каких-то базовых цветов. То есть никаких профессиональных навыков, никакого профессионального оборудования для этого не надо. Сначала нужно разбудить правое полушарие. Здесь помогут несколько упражнений. На одной руке загибаем все пальцы кроме большого, а на другой, наоборот, только большой. И одновременно меняем положение пальцев. При этом лучше не думать о руках, а, к примеру, разговаривать с человеком.

Развивать правополушарное рисование можно дома и самостоятельно. Одно из упражнений – рисование не глядя. Глаза не отрываются от предмета, рисует только рука. В лист смотреть нельзя. Другой способ развития – нарисовать предмет по памяти. Пять секунд посмотрели – и рисуем. И еще одно упражнение – рисование перевернутого предмета. Нужно просто копировать линии, как они есть, следить за расположением черт относительно листа и самого рисунка. Таким образом отходим от оценочного суждения своих работ.

Правополушарное рисование активизирует творческую жилку в человеке и может прийти нестандартное решение. Лучше всего таким способом рисовать пейзажи или натюрморты. Участники мастер-класса приступают к пробной картине – тарелка с фруктами. Фон рисовать можно точками, затем мокрой кисточкой размазать по листу. Краски высохли – рисуем тарелку для фруктов. Следующим слоем на тарелку наносим фрукты, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.