Прямой эфир

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!

15 мая 2019 10:11
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Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас на завтрак кюкю. Рецепт мне достался от моих азербайджанских приятелей. Кюкю – это что-то среднее между итальянской фриттатой и французским омлетом с зеленью. Вкусный, легкий завтрак! С талышского языка «кюкю» переводится, как «бить-бить».

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-1

Ингредиенты: шпинат, зелёный лук, кинза, петрушка, тимьян, мята. Чеснок, яйца, несладкий йогурт. Соль, перец. Сливочное масло. Для украшения – запечённые помидоры черри.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-4

100 гр шпината мелко крошим. Можно использовать и замороженный.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-7

По 30 гр лук и петрушку нарезаем. Соединяем всю зелень. Добавляем кинзу по вкусу и чуть-чуть мяты (пару листиков).

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-10

7 сырых яиц взбиваем и солим. Добавляем 250 гр йогурта и перчим.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-13

Чабрец (тимьян) также отправляем к яйцам.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-16

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-18

3 зубчика чеснока придавливаем и нарезаем на три части.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-21

Отправляем к яйцам зелень.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-24

Нагреваем сковороду, растапливаем 30 гр масла и добавляем нарезанный чесок. Как только чеснок даст первые нотки аромата – значит, он готов.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-27

Теперь отправляем на скороду к чесноку массу из яиц и зелени.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-30

Помидоры черри кладём в неглубокую тарелку и поливаем оливковым маслом.

Предварительно разогреваем духовку до 180 гр.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-33

Выкладываем помидоры на противень с пергаментной бумагой для запекания.

Отправляем кюкю и помидоры запекаться 15-20 минут.

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!-36

Блюдо готово! Приятного аппетита!

# общество # Татьяна Бородкина # Фотофакт

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