Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!

Татьяна Бородкина, СТВ:

Сегодня у нас на завтрак кюкю. Рецепт мне достался от моих азербайджанских приятелей. Кюкю – это что-то среднее между итальянской фриттатой и французским омлетом с зеленью. Вкусный, легкий завтрак! С талышского языка «кюкю» переводится, как «бить-бить».

Ингредиенты: шпинат, зелёный лук, кинза, петрушка, тимьян, мята. Чеснок, яйца, несладкий йогурт. Соль, перец. Сливочное масло. Для украшения – запечённые помидоры черри.

100 гр шпината мелко крошим. Можно использовать и замороженный.

По 30 гр лук и петрушку нарезаем. Соединяем всю зелень. Добавляем кинзу по вкусу и чуть-чуть мяты (пару листиков).

7 сырых яиц взбиваем и солим. Добавляем 250 гр йогурта и перчим.

Чабрец (тимьян) также отправляем к яйцам.

3 зубчика чеснока придавливаем и нарезаем на три части.

Отправляем к яйцам зелень.

Нагреваем сковороду, растапливаем 30 гр масла и добавляем нарезанный чесок. Как только чеснок даст первые нотки аромата – значит, он готов.

Теперь отправляем на скороду к чесноку массу из яиц и зелени.

Помидоры черри кладём в неглубокую тарелку и поливаем оливковым маслом. Предварительно разогреваем духовку до 180 гр.

Выкладываем помидоры на противень с пергаментной бумагой для запекания. Отправляем кюкю и помидоры запекаться 15-20 минут.