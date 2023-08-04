Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине

Эти не кадры боевика, а демонстрация тактико-специальных учений. Жители города стали свидетелями шоу, а по сути, исполнения каждодневных профессиональных обязанностей сотрудников МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь. Каждое выступление сопровождали овации зрителей.

Владимир Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Мы здесь для себя изучали систему управления. Насколько сложно управлять различными подразделениями не единой даже системы. Для нас эта задача удалась, мы ее выполнили. Кроме этого, в преддверии проведения II Игр стран СНГ, хотелось бы отметить, что все объекты готовы. Они проверены государственным пожарным надзором, кроме обеспечения дежурства в местах дислокации пожарных подразделений. Мы будем нести службу в местах проведения и проживания спортсменов.