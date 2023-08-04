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Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине

04 августа 2023 06:42
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Новости Беларуси. К II Играм СНГ готовятся и белорусские спасатели. В Витебске сотрудники МЧС устроили показательные выступления на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-1

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-3

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-5

Эти не кадры боевика, а демонстрация тактико-специальных учений. Жители города стали свидетелями шоу, а по сути, исполнения каждодневных профессиональных обязанностей сотрудников МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь. Каждое выступление сопровождали овации зрителей.

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-8

Очень понравилось. Интересно и детям и познавательно.

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-11

Шоу шикарное. Спасибо! Интересно!
Круто! Классно!

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-14

Владимир Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Мы здесь для себя изучали систему управления. Насколько сложно управлять различными подразделениями не единой даже системы. Для нас эта задача удалась, мы ее выполнили. Кроме этого, в преддверии проведения II Игр стран СНГ, хотелось бы отметить, что все объекты готовы. Они проверены государственным пожарным надзором, кроме обеспечения дежурства в местах дислокации пожарных подразделений. Мы будем нести службу в местах проведения и проживания спортсменов.

Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине-17

В преддверии главного спортивного события года, II Игр стран СНГ, сотрудники МЧС провели около 200 тактико-специальных учений.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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