Кадры, достойные Голливуда. Спасатели устроили показательные выступления на Западной Двине

Новости Беларуси. К II Играм СНГ готовятся и белорусские спасатели. В Витебске сотрудники МЧС устроили показательные выступления на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К II Играм СНГ готовятся и белорусские спасатели. В Витебске сотрудники МЧС устроили показательные выступления на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти не кадры боевика, а демонстрация тактико-специальных учений. Жители города стали свидетелями шоу, а по сути, исполнения каждодневных профессиональных обязанностей сотрудников МЧС, которые всегда готовы прийти на помощь. Каждое выступление сопровождали овации зрителей.
Очень понравилось. Интересно и детям и познавательно.
Шоу шикарное. Спасибо! Интересно!
Круто! Классно!
Владимир Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Мы здесь для себя изучали систему управления. Насколько сложно управлять различными подразделениями не единой даже системы. Для нас эта задача удалась, мы ее выполнили. Кроме этого, в преддверии проведения II Игр стран СНГ, хотелось бы отметить, что все объекты готовы. Они проверены государственным пожарным надзором, кроме обеспечения дежурства в местах дислокации пожарных подразделений. Мы будем нести службу в местах проведения и проживания спортсменов.
В преддверии главного спортивного события года, II Игр стран СНГ, сотрудники МЧС провели около 200 тактико-специальных учений.