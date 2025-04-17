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«Сложно». Песков раскрыл детали переговоров по Украине

17 апреля 2025 12:12
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Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по урегулированию на Украине идет сложно. Об этом пишет РИА Новости.

«Дело продвигается достаточно сложно», – сказал он, говоря об усилиях по украинскому решению конфликта.

«Сложно». Песков раскрыл детали переговоров по Украине-1

Фото: pixabay

По словам Пескова, Москва и Вашингтон ведут переговоры о мире, в то время как в европейских столицах настаивают на продолжении боевых действий. Он отметил, что киевский режим при этом продолжил свои привычные действия, осложняя процесс урегулирования.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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