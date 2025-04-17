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Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти с поста

17 апреля 2025 12:30
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Американский президент Дональд Трамп подверг критике главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за отказ понизить ключевую ставку и потребовал от него уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти с поста-1

Фото: pinterest

Трамп заметил, что цены на нефть и товары падают и США получают выгоду от пошлин, а Пауэлл допускает ошибки и запаздывает с решениями. Пауэлл, в свою же очередь, заявил, что пошлины Трампа могут вызвать рост инфляции и замедление экономики.

# Международная политика

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