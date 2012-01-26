Государственные награды получили более 50 выдающихся белорусов

Медали, благодарности и звания «заслуженных» получили аграрии, таможенники, журналисты и педагоги. Всего – более 50-ти человек.



Это на выход – классика. Через пару часов Любовь Черкашину ждут во Дворце Республики. А в жизни у девушки сугубо спортивный стиль. С 9 лет она в гимнастике. Чемпионка Европы, бронзовый призер мировых соревнований. Не жалея себя, тренируется на ковре по 8 часов в день.



До лондонской Олимпиады – всего полгода, и для спортсменки уже пошел обратный отсчет. Черкашина получила лицензию на эти летние игры. Теперь еще и звание заслуженного мастера спорта Беларуси у нее есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Любовь Черкашина, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Каждая награда – это не повод опустить руки, а еще сильнее их поднять, потому что это своего рода мотивация, доказательство и самой себе, и всему миру, что в Беларуси шикарные спортсмены. Они умеют бороться, они еще и хорошие люди.



За труд и заслуги выдающихся белорусов чествуют во Дворце Республики. Награды получают из рук главы правительства. Вместе с Черкашиной звание «заслуженного мастера спорта» присвоили и «золотой рыбке белорусского плавания».



Александра Герасименя, спортсмен-инструктор Национальной команды Республики Беларусь по плаванию:

Это звание для меня важно как для спортсмена, потому что оно является неким показателем того, чего я достигла.



В зале торжеств более 50 человек. Люди разных профессий удостоены медалей и благодарностей президента. О них так и говорят: вот он – капитал страны.



Например, благодаря аграриям Беларусь стала заметным экспортером продовольствия. По поставкам масла страна должна выйти на второе место в мире, по сырам – на четвертое, по мясу займем 5-6.



Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На первый план выдвигаются вопросы повышения эффективности работы отрасли, планируется повысить рост производительности труда за пять лет в полтора раза. Экспорт продовольствия должен резко увеличиться и достичь 7,2 млрд долларов в год.



Николай Правко, председатель СПК «Гольшанский»:

Теперь очень большим спросом пользуется молоко. Мы, например, в настоящее время продаем 90% молока сортом «экстра». Надо наращивать объемы и улучшать качество, и тогда, естественно, будет увеличиваться и объем реализации продукции.



Экономические интересы государства блюдут в таможенной службе. Медали «За трудовые заслуги» получили в большинстве своем брестчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Иван Песецкий, заместитель начальника Брестской таможни:

На сегодняшний день благоустроено почти 80-90% пунктов пропуска. Перешли на электронное декларирование. Это тоже ускоряет процесс. На границе, я помню, в 91-96-х года очереди стояли по 15 км. А сегодня на границе уже очередей почти нет.



Все новости об аграриях, таможенниках и спортсменах выдают СМИ. Среди награжденных сегодня много журналистов Белорусского телеграфного агентства.



Игорь Луцкий, первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства:

Самое трудное – успевать быть в курсе событий, потому что это 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Технологии не стоят на месте, и нам приходится всегда быть впереди новостей, стараться быть объективным.



Талант нынешних педагогов – это инвестиции в будущее. Экономике всегда нужны крепкие кадры.



Галина Злобич, директор СШ № 184 Минска:

Очень важно не сломать ребенка, а создать такие условия, чтобы он раскрыл свой творческий потенциал.



Сама церемония награждения длится недолго. Несколько шагов, вручение, рукопожатие, фото на паять. Но к этому моменту многие идут долгие годы.