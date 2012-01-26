Более 1 млрд рублей перечислено в Детский хирургический центр 1-й клинической больницы

Спонсором выступила компания «Velcom».



Сертификат более чем на миллиард рублей отдали в надежные руки. Врачи Центра детской хирургии долго совещались, на что потратят такую сумму. Часть денег пойдет на закупку высококлассного лапороскопического оборудования. Его будут применять на самых сложных операциях.



Александр Махлин, заместитель главного врача по детской хирургии 1-ой городской клинической больницы:

Вторая часть суммы пойдет на закупку электрохирургической платформы, или блока. Это скальпель электрохирургический самого последнего поколения для выполнения открытых операций и для малоинвазивных операций детям возраста до 1-2 лет.



Чудо-скальпелем можно не только делать разрезы с помощью лазера, но даже прижигать капиллярные сосуды. Таких инструментов в мире единицы. Детский хирургический центр оснащен по последнему слову медицинской техники. Об этом наслышаны и за границей.



Николай Сердюченко, главный врач 1-ой городской клинической больницы:

Мы начали экспорт медицинских услуг, к нам уже начали приезжать на новые медицинские технологии из Казахстана, России, и сейчас ожидаем расширения поступления этих пациентов.



Компания «Velcom» оказывает спонсорскую помощь клиникам уже не в первый раз. Более полутора миллиарда рублей было перечислено на медицинское оборудование для недоношенных детей в Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Акция продолжилась. 15 тысяч с каждой прибыли компании шли на благотворительный счет. За месяц сумма выросла до 1 млрд 98 миллионов рублей.



Михаил Батранец, генеральный директор ИП «Velcom»:

Мы будем продолжать заниматься благотворительностью, делать добро. Какие формы оно будет принимать? Возможно, мы придумаем что-нибудь новое.



Веронике нет еще и пяти, но она уже перенесла четыре операции на желудке и легких. Всех медсестер хирургического отделения девочка знает в лицо. Ей и еще тысячам маленьких пациентов преподнесли большой подарок.