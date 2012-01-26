Закон «О третейских судах» вступил в силу в Беларуси

Новости Беларуси, Новополоцк. Документ регламентирует создание и деятельность подобных структур. Одной из первых такая инстанция заработает в Новополоцке.



Теперь у белорусов теперь есть альтернатива обращению в государственные суды. Вскоре на судебной арене появятся третейские суды. Планируется, что новый частный институт урегулирования споров значительно разгрузит хозяйственные суды.



И в Киевской Руси, и в Великом Княжестве Литовском люди шли к третьим лицам, чтобы разрешить конфликт по совести и справедливости. Сейчас третейские суды успешно работают во многих странах мира. Занимаются они в основном разбирательством экономических споров.



Алексей Егоров, организатор Новополоцкой третейской палаты:

Сфера сутяжничества, которая, начиная от гаражных кооперативов и заканчивая домовладениями, тоже пойдет через наш суд. Это будет более живая система общения с нашими клиентами, незаформализованная.



Первый третейский суд в Беларуси появится в Новополоцке. Уже подобрали 6 арбитров. Из них конфликтующие стороны сами будут выбирать третейского судью, которому доверяют. Непредвзятый арбитр, в свою очередь, поспособствует сохранению партнерских отношений между клиентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Наталья Бесецкая, арбитр Новополоцкой третейской палаты:

У арбитра, как третейского судьи, есть возможность разрешать споры не только на основе закона и других нормативно-правовых актов, но и опираясь на обычаи делового оборота, то есть исходя из справедливости, более приближенно непосредственно уже к самим сторонам.



Для многих субъектов хозяйствования третейский суд будет предпочтительнее – меньше формальностей, больше дела. Конфликтующим сторонам гарантируется конфиденциальность. Сроки разбирательств в разы короче, чем в хозяйственных судах. Да и арбитражный сбор меньше госпошлины.



Юлия Гришаненко, юрист частного предприятия:

Эффективнее, лучше, выгоднее. На нашем предприятии существуют такие ситуации, когда в магазинах бывают недостачи, и достаточно большие. Нам часто приходится судиться с нашими работниками, бывшими, нынешними. И такие дела затягиваются на 2-3 месяца, а потом решение вступает в силу, судебные исполнители работают – это очень долго.



В Новополоцке завершается работа по регистрации третейской палаты. Уже в ближайшее время состоится первое третейское разбирательство.