Не есть после шести, отказаться от кофе и сладкого. Диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании

Правильное питание играет ключевую роль в нашем здоровье. Однако сегодня вокруг этой темы возникает множество вымыслов, которые могут нас запутать. Чтобы правильно строить свой рацион, поговорим о самых распространенных пищевых мифах.

Екатерина Заянчковская, врач-диетолог медицинского центра «Мерси»:

И первый миф – это о том, что надо отказаться от любимых продуктов, то, что мы любим, и есть только куриную грудку и гречку. На самом деле это не так. Очень важно, чтобы ваш рацион был индивидуально максимально адаптирован под ваш режим дня, под ваши вкусовые предпочтения и был удобен для вас на протяжении очень длительного времени. Здесь на помощь приходит использование максимально разного количества рецептов. Мы используем различные специи для усиления вкуса, красиво сервируем стол, используем красивую посуду.

Сладкое – враг стройной фигуры. Зачастую, садясь на диету, многие решают полностью отказаться от сахара, однако такой запрет может привести к обратному эффекту. Лишая себя любимых лакомств, можно прийти к срыву и вовсе отказаться от правильного питания. Специалисты утверждают, что достаточно придерживаться умеренности и ограничить потребление сладости до 10 % от вашего рациона. Екатерина Заянчковская:

Следующий распространенный миф – это не есть после шести. На самом деле, это миф, который уже давно ушел в прошлое. Все зависит от нашей суточной калорийности рациона. И неважно, съели мы это утром, в обед, вечером, в какое время – калорийность этих продуктов не меняется в течение суток. Общая рекомендация – желательно, чтобы последний прием пищи был не позднее двух часов до сна. «Всем нужно отказаться от молочных продуктов». На самом деле молочные продукты содержат большое количество биодоступного кальция, которое не содержится в таком количестве ни в одном другом продукте. Большое количество белка. Кому действительно стоит исключить молочку, это люди, у которых есть непереносимость, лактазная недостаточность либо аллергические реакции.

Каждый человек должен выпивать два литра воды в день. Так ли это? Необходимый объем жидкости зависит от вашего возраста, веса и состояния здоровья. Также стоит учитывать, сколько за день вы съели овощей и фруктов. К примеру, арбуз почти на 100 % состоит из воды, а огурцы – на 95 %. Екатерина Заянчковская:

Следующий распространенный миф о том, что всем необходимо исключить глютен, глютеносодержащие продукты. Глютен – это растительный белок, который содержится в злаковых. Рожь, ячмень, пшеница содержат в себе большое количество клетчатки. Эти продукты содержат витамины группы В и других микроэлементов. Исключать глютеносодержащие продукты необходимо тем, у кого есть заболевание целиакия. Это заболевание, при котором даже небольшое количество глютена приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника. Либо есть непереносимость глютена, либо аллергические реакции.

Существует мнение, что здоровое питание требует значительных затрат и доступно только для тех, кто может себе это позволить. Однако на прилавках магазинов мы видим широкий выбор недорогих и полезных продуктов, таких как бобовые яйца, овощи и фрукты, которые могут стать основой здорового рациона. Екатерина Заянчковская:

Многие считают, что кофе вреден. Нет. На самом деле, натуральный кофе может быть в допустимом количестве даже полезен. По международным рекомендациям можно в сутки использовать до 3-4 чашек кофе в день. И последние исследования показывают, что это может даже профилактировать сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, камнеобразование и депрессию. Однако есть люди, у которых индивидуальная непереносимость кофе, на который они имеют определенную реакцию, и таким людям стоит исключать кофе полностью.