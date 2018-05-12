«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага
Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню государственного герба и флага. Этот праздник вся страна торжественно отмечает каждый год во второе воскресенье мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные символы, отражающие нашу историю и многовековые традиции, утвердили 23 года назад на первом общенациональном референдуме независимой Беларуси.
Традиционно в Минске, на площади, названной в честь одного из символов государства, соберутся сотни белорусов. Многие из них пополнят ряды пионеров и Белорусского республиканского союза молодежи. В этот же день всем белорусам будут вручать красно-зеленые ленточки, которые после в знак уважения к атрибутам можно прикрепить на одежду, сумку или автомобиль.
Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж
Широко праздник отметят по всей стране. В Гомельской области уже проходят тематические выставки, конкурсы и концерты. В Бресте торжества состоятся завтра на площади Ленина. Витебчане соберутся на проспекте Победы.