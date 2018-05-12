«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага

Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню государственного герба и флага. Этот праздник вся страна торжественно отмечает каждый год во второе воскресенье мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные символы, отражающие нашу историю и многовековые традиции, утвердили 23 года назад на первом общенациональном референдуме независимой Беларуси.