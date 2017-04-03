Гостям Европейских игр-2019 в Беларуси могут предложить упрощенную схему выдачи визы

Новости Беларуси. Туристы смогут дольше находиться в Беларуси. Возможность увеличения срока пребывания для путешественников «без виз» рассматривают в министерстве спорта и туризма. Через Национальный аэропорт нашу страну таким образом посетили свыше 8000 человек. Как следствие, стали проводить больше деловых конференций и бизнес-форумов, культурных и спортивных мероприятий.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сфер деятельности в туризме, начиная от делового, медицинского, исторического – ну просто масса. У нас появляется все больше новых проектов. Я сужу и по спорту, по спортивной составляющей.

Количество спортивных мероприятий, международных, возросло в текущем году до 80. К слову, гостям Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, возможно, будут предоставлены дополнительные послабления. Хотя уже сейчас для всех участников международных спортивных состязаний действует упрощенная беспошлинная выдача визы.

Екатерина Кашуба, продавец сувениров:

Больше стали приезжать, более как-то интересоваться сувенирными товарами. Иностранцы стали покупать, конечно, больше сувениров. Гуляют, смотрят, интересуются.