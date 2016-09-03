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Гости Дня белорусской письменности начинают прибывать в Рогачев

03 сентября 2016 16:29
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Новости Беларуси. Тем временем, в Рогачев прибывают уже первые гости. Именно этот край является малой родиной выдающегося белорусского драматурга Андрея Макаёнка.

Большую международную делегацию писателей принял литературный музей в небольшом агрогородке Журавичи.

Жители родной гомельщины нередко становились прототипами его героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Наталья Замореева, директор школьного литературного музея им. А.Е. Макаёнка:
Ён гэта мог рабіць вельмі віртуозна, вельмі яскрава, з народным гумарам. Андрэй Ягорыч – гэта не высокія словы, гэта неад’емная частка нашага жыцця, нашай вёскі. Гэта сэрца, і яно б’ецца да сенішняга дня.

Анатолий Мироненко, председатель правления союза писателей Украины:
Вот эти встречи, творческие, международные, они многого стоят. Потому что когда люди соприкасаются культурами между собой, тогда они растут духовно.

# общество # День белорусской письменности # Наталья Замореева # Анатолий Мироненко

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