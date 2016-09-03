Гости Дня белорусской письменности начинают прибывать в Рогачев

Новости Беларуси. Тем временем, в Рогачев прибывают уже первые гости. Именно этот край является малой родиной выдающегося белорусского драматурга Андрея Макаёнка.

Большую международную делегацию писателей принял литературный музей в небольшом агрогородке Журавичи.

Жители родной гомельщины нередко становились прототипами его героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Наталья Замореева, директор школьного литературного музея им. А.Е. Макаёнка:

Ён гэта мог рабіць вельмі віртуозна, вельмі яскрава, з народным гумарам. Андрэй Ягорыч – гэта не высокія словы, гэта неад’емная частка нашага жыцця, нашай вёскі. Гэта сэрца, і яно б’ецца да сенішняга дня.

Анатолий Мироненко, председатель правления союза писателей Украины:

Вот эти встречи, творческие, международные, они многого стоят. Потому что когда люди соприкасаются культурами между собой, тогда они растут духовно.