Госпогранкомитет намерен модернизировать 400 км белорусско-польского участка границы

Новости Беларуси. Более 70 % сигнализационных комплексов модернизированы на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление этого участка, его протяженность составляет 400 километров, идет по плану. Цель этой работы не только продлить сроки использования комплексов охраны государственных рубежей, но и значительно улучшить их обнаружительные характеристики.

С начала года на белорусско-польском участке задержано более 240 нарушителей. Это на 90 % больше, чем в 2017 году. Завершить работы по обновлению сигнализационных комплексов и систем Госпогранкомитет планирует в течение трёх лет.

Андрей Гирс, заместитель начальника управления охраны границы Госпогранкомитета:

Работа по наращиванию и поддержанию сигнализационного прикрытия границы Беларуси ведется практически на всех ее участках. К примеру, на белорусско-польском участке границы, обустроенном еще во времена СССР, нами проводится в большей степени замена и модернизация сигнализационных систем и комплексов. Заграждение таких комплексов меняется на новые, а в его электронные компоненты и узлы добавляются элементы модернизации. В частности, разработки отечественных производителей оборонного сектора.

