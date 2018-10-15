Минск готовится к 100-летию ВЛКСМ

Одно из мероприятий – ночь кино с фильмом «Время выбрало нас», который удостоен премии Ленинского комсомола. Картина рассказывает об активистах, которых боролись с немецкими захватчиками. Также пройдёт фестиваль студотрядовской песни с участием ветеранов комсомола. А в памятный день 29 октября состоится торжественный концерт во Дворце Республики.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Самый главный наш итог – это то, что мы, как преемники комсомола, сегодня имеем в багаже конкретные дела, которыми мы гордимся в городе Минске. И многие дела, которые мы посветили комсомолу: это наведение порядков в тех местах, где похоронены наши герои Великой Отечественной войны, помощь ветеранам и, конечно, праздничные мероприятия, куда мы приглашаем ветеранов комсомола, известных стройотрядовцев. Мы с ними общаемся, делимся опытом. Это тоже очень важно. И такие мероприятия прошли почти в каждой школе, каждом учреждении.