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Вузы Беларуси начинают основной приём документов у абитуриентов

12 июля 2024 06:49
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Основной прием документов у абитуриентов начинают сегодня, 12 июля, вузы Беларуси. Податься на бюджет можно по 17 июля. Затем по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси начинают основной приём документов у абитуриентов-1

Зачисление на бюджет завершится 27 числа. Сегодня же начать подавать документы могут претенденты на платную форму обучения. Сделать это можно до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания должны предоставить документы в комиссии до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Все эти даты касаются основного блока специальностей, а их подавляющее большинство. При этом есть определенные вариации в сроках для некоторых специальностей. Например, сельскохозяйственных, силового блока, выпускников педагогических, спортивно-педагогических классов, а также Национального детского технопарка. К слову, количество бюджетных мест в вузах в 2024 году выросло более чем на 3 000.

# Вступительная кампания # общество

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