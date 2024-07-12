Вузы Беларуси начинают основной приём документов у абитуриентов

Зачисление на бюджет завершится 27 числа. Сегодня же начать подавать документы могут претенденты на платную форму обучения. Сделать это можно до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания должны предоставить документы в комиссии до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Все эти даты касаются основного блока специальностей, а их подавляющее большинство. При этом есть определенные вариации в сроках для некоторых специальностей. Например, сельскохозяйственных, силового блока, выпускников педагогических, спортивно-педагогических классов, а также Национального детского технопарка. К слову, количество бюджетных мест в вузах в 2024 году выросло более чем на 3 000.