Белорусские студотряды отправились работать на объекты РЖД

Внести свой вклад в важнейший транспортный проект «БАМ 2.0» готовы около 50 человек. Они прошли обучение по специальности монтер пути, сдали сессию и получили разряд.

Владимир Могиленко, боец студенческого отряда «Ритм 2.0»: Нам такая предоставилась возможность от ЦК БРСМ и белорусских студенческих отрядов, и мы не могли отказать, так как это большой опыт. Новые знакомства, получение новых эмоций, изучаем географию не на контурных картах, а учим ее по всему мир, путешествуя.

Максим Ражанец, командир студенческого отряда «Ритм 2.0»:

У каждого есть свои предметы, талисманы, которые они берут с собой, которые будут напоминать о доме. А с собой мы берем наш боевой дух, весь наш настрой и готовы получить новые позитивные эмоции. Третий раз еду. Был опыт работы и в РФ, и у нас здесь, в Беларуси.

Это не первый пример сотрудничества молодежи двух стран. Совместными усилиями строился космодром Восточный и Белорусская атомная электростанция. Также бойцы студотрядов трудились на МТЗ и Минском автомобильном заводе.