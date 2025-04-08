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Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля

08 апреля 2025 07:20
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Повысить безопасность перевозок пассажиров автомобилями такси. С 8 по 13 апреля Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контроль особый, поскольку за первые три месяца года таксистами совершено 40 ДТП. В них 9 человек получили различные травмы.

Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля-2

Павел Санкевич, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В четырех случаях происшествия связаны с наездом на уязвимых участников дорожного движения. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение водителями автомобилей такси безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, руководителям субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия.

Госавтоинспекция усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля-4

В Беларуси создан специальный реестр работающих в нерегулярном сообщении. С ноября 2024 года без включения в него транспортная деятельность и деятельность водителей считается незаконной. В ГАИ напоминают, перевозчики несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. Строго соблюдать установленные правила обязаны все участники дорожного движения.

# ГАИ # Такси Минска

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