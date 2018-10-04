Горячий сезон: количество обращений в службу 115 выросло более чем в три раза

Новости Беларуси. Когда батареи теплеют, горячая пора наступает и для диспетчеров службы 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество обращений в минский контакт-центр ЖКХ всего за несколько дней выросло более чем в три раза. Ежедневно операторы обрабатывают почти 20 тысяч звонков – и это против 6 тысяч в обычное время. Самые популярные вопросы, конечно, касаются старта отопительного сезона. С 7 утра до 11 вечера на звонки минчан отвечают не менее 50-ти операторов. Плюс к этому работает круглосуточная смена.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Конечно же, сейчас основной вопрос – это подключение отопления и второй вопрос – развоздушивание стояков после включения отопления. В среднем сейчас человеку приходится ждать около двух минут. Единовременно могут звонить 150 человек.