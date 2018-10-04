Горячий сезон: количество обращений в службу 115 выросло более чем в три раза

Новости Беларуси. Когда батареи теплеют, горячая пора наступает и для диспетчеров службы 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда батареи теплеют, горячая пора наступает и для диспетчеров службы 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество обращений в минский контакт-центр ЖКХ всего за несколько дней выросло более чем в три раза. Ежедневно операторы обрабатывают почти 20 тысяч звонков – и это против 6 тысяч в обычное время. Самые популярные вопросы, конечно, касаются старта отопительного сезона. С 7 утра до 11 вечера на звонки минчан отвечают не менее 50-ти операторов. Плюс к этому работает круглосуточная смена.
Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Конечно же, сейчас основной вопрос – это подключение отопления и второй вопрос – развоздушивание стояков после включения отопления. В среднем сейчас человеку приходится ждать около двух минут. Единовременно могут звонить 150 человек.
В штатный режим работы контакт-центр перейдет через неделю. Кстати, график включения отопления в квартирах минчане узнавали и онлайн. За пять дней на виртуальный сервис службы 115, а также через чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram пришло 380 тысяч запросов. К слову, онлайн-диалог между организациями ЖКХ и жителями столицы наладили год назад. Получить информацию, либо сообщить о проблеме можно в несколько кликов. Заявку можно оставить с помощью фотографии.