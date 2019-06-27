Горы из гранита, которым 10 миллионов лет. Побывали в полесской деревне Глушковичи

От Глушковичей до Украины рукой подать. Отец Леонтий родился в 6 км от белорусской границы. Признаётся: страны две, полесский говор и традиции одни. Почти 20 лет назад священник приехал сюда на службу и обзавёлся новой семьёй. Всей деревней собирали клюкву, чтобы расписать Свято-Троицкий храм.

Сегодня в Глушковичах около семидесяти многодетных семей! Из них немало белорусско-украинских. В советские времена соседи выручали с запчастями для сельхозтехники. Гоняли на велосипедах друг к другу в гости, и сами не заметили, как перероднились.

По ту сторону Уборти есть родственники и у Марии Герасимовны. Своим трудолюбивым землякам она вышивает иконы и посвящает стихи.

Мария Маркевич, местный житель, мастер по вышивке: Мы детей своих растили, клюкву собирали, возили в Киев по рейсов 5!

Богато Полесье и мёдом. Издавна здесь селились бортники. В Лельчицком районе традицию берегут и передают по наследству. Владимир Зубрей один из них. На пути к диким пчелам его не остановили ни укусы, ни падения. Каждый раз он приветствует своих работяг и не нарушает их гармонию. Пчелы не любят суеты.

Владимир Зубрей, местный житель, бортник:

У меня занимался отец, мой дед, я занимаюсь и мой сын тоже. Это 100% чистый дикий мёд. Здесь нет ни грамма сахара, никаких добавок!