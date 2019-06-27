Горы из гранита, которым 10 миллионов лет. Побывали в полесской деревне Глушковичи
От Глушковичей до Украины рукой подать. Отец Леонтий родился в 6 км от белорусской границы. Признаётся: страны две, полесский говор и традиции одни. Почти 20 лет назад священник приехал сюда на службу и обзавёлся новой семьёй. Всей деревней собирали клюкву, чтобы расписать Свято-Троицкий храм.
Сегодня в Глушковичах около семидесяти многодетных семей! Из них немало белорусско-украинских. В советские времена соседи выручали с запчастями для сельхозтехники. Гоняли на велосипедах друг к другу в гости, и сами не заметили, как перероднились.
Мария Маркевич, местный житель, мастер по вышивке:
Мы детей своих растили, клюкву собирали, возили в Киев по рейсов 5!
По ту сторону Уборти есть родственники и у Марии Герасимовны. Своим трудолюбивым землякам она вышивает иконы и посвящает стихи.
Богато Полесье и мёдом. Издавна здесь селились бортники. В Лельчицком районе традицию берегут и передают по наследству. Владимир Зубрей один из них. На пути к диким пчелам его не остановили ни укусы, ни падения. Каждый раз он приветствует своих работяг и не нарушает их гармонию. Пчелы не любят суеты.
Владимир Зубрей, местный житель, бортник:
У меня занимался отец, мой дед, я занимаюсь и мой сын тоже. Это 100% чистый дикий мёд. Здесь нет ни грамма сахара, никаких добавок!
Интересно, что впервые Глушковичи упоминаются в 1545 году. По одной из легенд, на болотах было много глухарей, в их честь и прозвали деревню. Но история этих мест уходит своими корнями куда глубже.
Ученые предполагают, что горы из гранита выросли здесь примерно 10 млн. лет назад. Сегодня богатство малой родины используется сполна, добывают здесь натуральный камень.
Времена СССР прошли. Сегодня без пропуска не обойтись. Но на праздники соседи делают исключение и открывают границу.