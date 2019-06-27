Прямой эфир

«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире

27 июня 2019 08:25
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Новости Беларуси. В Минске с каждым днём растёт популярность главной фан-зоны II Европейских игр. Утром здесь только начинается жизнь и за её пробуждением наблюдает корреспондент СТВ. Дмитрий Боярович выходит на прямую связь со студией от Дворца спорта.   

«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире-1

Дмитрий Боярович, СТВ:  
Фан-зона у Дворца спорта продолжает свою работу, несмотря на капризы природы. Сильный дождь вчера многих застал врасплох. Наши прямые включения будут работать при любой погоде. Сегодня тут День национальной культуры Турции. Хаммама и пенного массажа тут не обещают, но научиться готовить турецкие сладости, посмотреть, как создается мозаичное искусство, вы сможете.   

«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире-4

Также будет присутствовать посол, сможете спросить, сколько стоят горящие путевки в Турцию по раннему бронированию.   

Подробности – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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