Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?

Беларусь продолжает шумно жить самым масштабным спортивным форумом. Зарядиться эмоциями, погрузиться в атмосферу праздника и попробовать белорусскую еду можно в фан-зонах II Европейских игр.

Юлия Самусенко, СТВ:

Питание в фан-зонах организовано в формате стрит-фуд. Возле Дворца спорта уютно разместились 14 точек общепита на одну тысячу посадочных мест.

Обилие вкусностей поражает. На фуд-корте можно найти не только стрит-фуд, но и национальные деликатесы. Особую любовь среди туристов завоевали драники и колдуны.

Оксана Гуринович, продавец:

Картошка фри, картофельные долки, дранбургер – фирменное наше блюдо, шашлык свиной, куриный, колбаски, крылышки жареные. Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм

Сергей Садовский, продавец:

Изначально подходили покупать водичку, а потом начали предлагать наши национальные блюда. Сначала не очень хотели брать, попробовав, они стали нашими постоянными клиентами.

Турист:

Мы из Узбекистана. Кухни у нас похожие. У вас отменная картошка, драники попробовали, мясо хорошее.

Поболеть за спортсменов приехало множество туристов. На оживлённых улицах встречаются поляки, эстонцы, русские, итальянцы, французы и другие зарубежные гости. Иностранцы восхищаются не только прекрасной организацией II Европейских игр, отменной белорусской кухней, но и красотой нашей страны. Туристы:

Здесь очень дружелюбные люди и очень чисто. Это, действительно, очень красивый город.

Я из Великого Новгорода. Сейчас уже второй день соревнований, вот идём поддержать нашу команду, посмотреть красивые состязания.

На главной фан-зоне можно попробовать национальные блюда Италии, Турции и Грузии. Посольства этих стран представили у нас свои точки. Рамил, продавец:

Пахлава, рахат-лукум есть и шаурма.

С пылу, с жару колбаски, овощи на гриле, шашлык, картошка фри, блины и сосиски в тесте. Дружелюбные повара готовы приготовить понравившееся блюдо прямо на глазах.

Наталья Поликарпова, продавец:

Мы готовим сосисочку в кляре. Опускается в кляр и жарится во фритюре. Её покупают иностранцы. Ещё они любят свиной шашлык и почему-то предпочитают его кушать вместе с маринованным луком и кетчупом.

В фан-зоне даже самый привередливый гурман отыщет блюдо по вкусу. Настоящий азиатский плов, фунчоза и шурпа – заправочный суп, который весьма популярен на Востоке. Приготовить его под силу лишь истинному таджикскому повару. Рузибек Резванов, повар:

Он у нас будет, в основном, из баранины, без добавления масла, потом туда нарезаются овощи, под конец добавляются помидоры, болгарский перец и зелень.