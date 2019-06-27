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Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?

27 июня 2019 07:53
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Беларусь продолжает шумно жить самым масштабным спортивным форумом. Зарядиться эмоциями, погрузиться в атмосферу праздника и попробовать белорусскую еду можно в фан-зонах II Европейских игр.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-1

Юлия Самусенко, СТВ:
Питание в фан-зонах организовано в формате стрит-фуд. Возле Дворца спорта уютно разместились 14 точек общепита на одну тысячу посадочных мест.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-4

Обилие вкусностей поражает. На фуд-корте можно найти не только стрит-фуд, но и национальные деликатесы. Особую любовь среди туристов завоевали драники и колдуны.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-7

Оксана Гуринович, продавец:
Картошка фри, картофельные долки, дранбургер фирменное наше блюдо, шашлык свиной, куриный, колбаски, крылышки жареные.

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Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-10

Сергей Садовский, продавец:
Изначально подходили покупать водичку, а потом начали предлагать наши национальные блюда. Сначала не очень хотели брать, попробовав, они стали нашими постоянными клиентами.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-13

Турист:
Мы из Узбекистана. Кухни у нас похожие. У вас отменная картошка, драники попробовали, мясо хорошее.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-16

Поболеть за спортсменов приехало множество туристов. На оживлённых улицах встречаются поляки, эстонцы, русские, итальянцы, французы и другие зарубежные гости. Иностранцы восхищаются не только прекрасной организацией II Европейских игр, отменной белорусской кухней, но и красотой нашей страны.

Туристы:
Здесь очень дружелюбные люди и очень чисто. Это, действительно, очень красивый город.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-19

Я из Великого Новгорода. Сейчас уже второй день соревнований, вот идём поддержать нашу команду, посмотреть красивые состязания.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-22

На главной фан-зоне можно попробовать национальные блюда Италии, Турции и Грузии. Посольства этих стран представили у нас свои точки.

Рамил, продавец:
Пахлава, рахат-лукум есть и шаурма.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-25

С пылу, с жару колбаски, овощи на гриле, шашлык, картошка фри, блины и сосиски в тесте. Дружелюбные повара готовы приготовить понравившееся блюдо прямо на глазах.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-28

Наталья Поликарпова, продавец:
Мы готовим сосисочку в кляре. Опускается в кляр и жарится во фритюре. Её покупают иностранцы. Ещё они любят свиной шашлык и почему-то предпочитают его кушать вместе с маринованным луком и кетчупом.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-31

В фан-зоне даже самый привередливый гурман отыщет блюдо по вкусу. Настоящий азиатский плов, фунчоза и шурпа – заправочный суп, который весьма популярен на Востоке. Приготовить его под силу лишь истинному таджикскому повару.

Рузибек Резванов, повар:
Он у нас будет, в основном, из баранины, без добавления масла, потом туда нарезаются овощи, под конец добавляются помидоры, болгарский перец и зелень.

Дранбургер, стеклянная лапша и рахат-лукум. Чем кормят в фан-зонах II Европейских игр?-34

Атмосфера в фан-зоне невероятная! Волонтёры в любой момент готовы помочь минчанам и гостям столицы. Беларусь умеет встречать гостей и удивлять!

# Европейские игры # общество # Оксана Гуринович # Сергей Садовский # Рамил # Наталья Поликарпова # Рузибек Резванов # Фотофакт # Еда

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