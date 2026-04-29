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Горошек в моде! Минчанки рассказали, какие тренды им нравятся

29 апреля 2026 12:01
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Горошек в моде! Минчанки рассказали, какие тренды им нравятся-1

Горошек, неудивительно, очень нравится. Это женственно, мило. Джинсы понравились. Решила, что недостаточно интересно. Я вообще такая ворона. Очень люблю все необычное. У меня очень мало базовых вещей на самом деле. Решила, что не хватает кружева, пришила сама. Аксессуары люблю.

Горошек в моде! Минчанки рассказали, какие тренды им нравятся-3

Я за комфорт. Комфортный шопер, куда все влезает. Люблю носить кроссовки. Я люблю кепки. Мне кажется, они мне идут. В последнее время я полюбила светлую одежду. Люблю ее разбавлять всякими акцентами яркими. 

Горошек в моде! Минчанки рассказали, какие тренды им нравятся-5

Я сама себе стилист, по настроению, по душевному какому-то состоянию. У меня есть и спортивное, и что-то классическое, и платье могу надеть. 

Подробности в видео

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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