Горошек в моде! Минчанки рассказали, какие тренды им нравятся

Горошек, неудивительно, очень нравится. Это женственно, мило. Джинсы понравились. Решила, что недостаточно интересно. Я вообще такая ворона. Очень люблю все необычное. У меня очень мало базовых вещей на самом деле. Решила, что не хватает кружева, пришила сама. Аксессуары люблю.

Я за комфорт. Комфортный шопер, куда все влезает. Люблю носить кроссовки. Я люблю кепки. Мне кажется, они мне идут. В последнее время я полюбила светлую одежду. Люблю ее разбавлять всякими акцентами яркими.