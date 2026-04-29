Беларусь намерена увеличить поставки в Коми лесозаготовительной и дорожной техники

От технологий в сельском хозяйстве до производства продуктов питания, медицины и лесоперерабатывающего комплекса. Эти направления – в числе приоритетных в сотрудничестве Беларуси с Коми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация из этого российского региона за время трехдневного визита в нашу страну познакомилась с работой отечественных предприятий: МАЗ, МТЗ, «АМКОДОР».

По итогам будет сформирован пакет предложений о взаимодействии и расширении производственных мощностей. Кроме того, наша страна заинтересована в расширении рынков сбыта фармацевтической продукции, чтобы отечественные препараты поступали в различные регионы России. Особый интерес вызывает лесоперерабатывающий комплекс. Из Коми в нашу страну поставляют фанеру и бумагу. Беларусь, в свою очередь, готова увеличить поставки лесозаготовительной и дорожной техники.

Сергей Горбатенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»:

Техника, если в части лесного хозяйства, для лесных работ и лесохозяйственных. То есть это строительство лесных дорог, содержание, поддержание. То есть это грейдеры, бульдозеры, все, что мы можем предложить. И мы это сегодня как раз таки презентуем. Помимо этого, есть другие отрасли экономики Карелии. И это коммунальная техника. Мы также комплекс и линейку производим для уборки снега.

Интересы Беларуси и Коми не ограничиваются экономикой. Также в центре внимания – гуманитарные вопросы, включая спорт и культуру. Это свидетельствует о взаимопонимании и наличии точек соприкосновения для развития взаимодействия в различных сферах.