Горки впечатляюще преобразились к «Дожинкам»

Новости Беларуси. Горки готовится предстать перед гостями фестиваля в полностью обновленном виде. В городе реконструировали авто- и ж/д вокзалы, поликлинику, школы, построили Ледовый Дворец и Амфитеатр.

Студотрядов в столице «Дожинок» трудится рекордное количество, работают сами для себя.

Почти 250 объектов охватила реконструкция. От главной площади, которую как рушник выложили белорусским орнаментом, до социально необходимых: стоматологическая поликлиника, пожарное депо и школа. И даже тактильные плитки для незрячих на всех улицах.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Очень большой популярностью пользуется кинотеатр, объекты здравоохранения, где установлено классное оборудование и персонал прошел соответствующую подготовку.

Гостей праздника встретят обновленные авто- и железнодорожный вокзалы. Первых постояльцев готова принять новая трехзвездочная гостиница. Юные жители Горок уже облюбовали горки в новом детском парке. 3D-кинотеатр собирает полные залы. На главной сцене аграрного фестиваля уже идут репетиции. Амфитеатр на 2.5 тысячи зрителей парусом раскинулся на берегу реки Проня. Возвести оригинальное инженерное сооружение было не просто. Но эффект того стоит.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Инженерная подготовка заняла длительное время. Материалоемкость достаточно высока. Монолитные конструкции обеспечили устойчивость ландшафта и позволили достичь уровня высокой архитектуры.

Помимо сценических арен, подарок горожанам к празднику и арена спортивная. Лед здесь всесезонный. Так что тренироваться хоккеисты начали еще в августе. Кроме ледовой арены в спортивном комплексе тренажерные залы, теннисные корты, игровые залы.

Павел Ежиков, воспитанник ХК «Сокол»:

Когда построили Ледовую арену, конечно лучше стало гулять. Можно и осенью, и летом играть, а на коробке можно было только зимой. Сейчас будем лучше играть.

До начала фестиваля тружеников села ровно неделя. Завтра в регионе субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.