Топ-6 мероприятий на День города в Минске и салют в Минске

1. Организаторы праздника «Губерния XIX века» приглашают влюбленные пары на пешеходные улицы Революционная и Комсомольская, в импровизированном дворянском дворике молодые смогут произнести клятву верности, сыграть театрализованную шляхетскую свадьбу и получить после пройденной церемонии сертификат о присвоении дворянского титула!

2. Любителей экстрима в 11.00 ожидают у Дворца спорта. Здесь состоятся показательные выступления по стантрайдингу и мотофристайлу. Ожидаются гости из стран Балтии и России.

3. Поклонники средневековой культуры смогут окунуться в историческую атмосферу на празднике «Мінск старажытны» на проспекте Победителей в районе стелы «Минск – город-герой». 8 сентября с 12.00 до 19.00 участники рыцарских клубов проведут соревнования лучников, пригласят поучаствовать в бою стенка на стенку, а также предложат оценить авторские работы ремесленников и стать свидетелями рыцарского турнира.

4. 10-й чемпионат Беларуси по метанию мобильных телефонов откроется на площадке у Национальной библиотеки Беларуси. Поклонников этого азартного соревнования организаторы будут ожидать обладателей надоевших мобильных телефонов 8 сентября в 12.00 у стенда регистрации. В 13.00 – вы сможете стать свидетелем традиционной столичной забавы.

5. Меломанов приглашают посетить праздник уличной музыки. Он состоится 8 сентября с 12.00 до 20.00 в районе Троицкого предместья и набережной реки Свислочь. 7 концертных площадках объединят более 50 профессиональных и любительских коллективов и исполнителей. Со сцены будут звучат свежие мелодии и известные хиты, ожидаемые жанры – от рока до фольклора.

6. Вечером 8 сентября в Парке Победы организована вечерняя молодежная развлекательная программа «Танцуй, пока молодой». Завершится праздник салютом, который состоится над акваторией Комсомольского озера в 22.00.