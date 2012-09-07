День города в Минске 2012: афиша мероприятий 8 и 9 сентября

Новости Минска. В Минске в День города пройдут массовые мероприятия. Редактор ctv.by подготовил список наиболее интересных из них.

Концерты

1. Традиционная праздничная концертная программа пройдет в районе Национальной библиотеки Беларуси 8 и 9 сентября с 12.00 до 17.00.

А в 17.00 8 сентября на площади у главного входа Национальной библиотеки Беларуси - концерт хоровой песни «Гучаць у песні Шырмавай і Колас, і Купала».

2. Праздник «Эпох связующая нить» порадует гостей классической музыкой на площади Свободы около Минской городской ратуши. 8 сентября с 12.00 до 13.00 здесь можно услышать популярную музыку в исполнении оркестров, которые разместятся на балконе ратуши. А с 13.00 начнется «Музыкальная встреча у ратуши».

3. Концерт вокальной классики ХІХ века «… В танце кружат листья пестрою толпой» начнется в 8 сентября в 12.00 в Доме-музее Ваньковичей по адресу улица Интернациональная, 33 а.

4. Музыкально-просветительский праздник «Минский дворик»будет встречать гостей 8 сентября с 12.00 до 20.00 во внутреннем дворике Музея истории города Минска по адресу улица Революционная, 10. Здесь же посетители встретят городового, гимназисток, торговцев, губернатора, скобаря, сапожника и многих других горожан из прошлого.

5. Фестиваль духовых оркестров пройдет 08 сентября с 12.00 до 16.00 в Центральном детском парке имени Горького по адресу улица Фрунзе, 2.

6. Праздник «Вянок нацыянальных культур» с участием танцевальных, фольклорных, эстрадных коллективов городов-побратимов Минска и национальных меньшинств будет встречать зрителей 08 сентября с 12.00 до 18.00 в парке Победы по проспекту Победителей.

7. Праздник уличной музыки развернется 08 сентября с 14.00 до 20.00 в районе Троицкого предместья и набережной реки Свислочь. На 7 концертных площадках в режиме нон-стоп выступят более 50 коллективов, которые будут исполнять песни как собственного сочинения, так и музыкальные хиты.

8. Впервые музыкальный праздник пройдет вечером 8 сентября с 19.00 до 21.00 на площади Парижской коммуны, 1, у Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Перед зрителями выступят артисты оперы, балета и симфонического оркестра.

9. Закончится концертная программа 8 сентября в 22.00 молодежной эстрадной программой «Танцуй, пока молодой» и пиротехническим шоу в парке Победы.

Литература и искусство

1. Литературный праздник «Песняры роднага краю», приуроченный к 130-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, пройдет 8 сентября с 12.00 до 19.00 в сквере имени Янки Купалы при участии литературных музеев, библиотек и Союза писателей Беларуси.

2. Также с 8 сентября 12.00 до 17.00 в сквере имени Янки Купалы предлагаем прогуляться по литературной аллее «Читай, Минск! 2012 – Год книги».

3. Торжественное открытие постоянной выставки «Книга-2012» пройдет в Минской городской ратуше 8 сентября в 12.30. Среди экспонатов – уникальные издания, связанные с получением Минска Магдебургского права.

4. Представление скульптурных композиций «Живая скульптура» Владимира Жбанова пройдет 8 сентября с 12 до 18 на площади Свободы. Здесь же с 12.00 до 17.00 будет открыт детский пленэр «Минск - ты мое вдохновение». А в 16.00 начнется праздник театрального искусства «Подарки Мельпомены».

5. «Гістарычна-музычныя замалёўкі» пройдут 8 сентября с 12.00 до 17.00 во дворике Художественной галереи народного художника СССР Михаила Савицкого (площадь Свободы, 15). Посетители смогут полюбоваться тремя большими циклами работ Михаила Савицкого: «Цифры на сердце», «Черная быль», а также библейской серией.

6. На площади Якуба Колоса 9 сентября развернется проект «Художник и город. К 125-летию со дня рождения Марка Шагала». Под открытым небом разместят 19 репродукций картин нашего земляка.

7. До 10 сентября организовано бесплатное посещение ветеранами Великой Отечественной войны киносеансов в кинотеатрах города Минска.

8. В Музее современного изобразительного искусства (проспект Независимости, 47) продемонстрируют фильмы немецкого экспрессионизма 1920-х годов: «Кабинет доктора Калигари», «Голем, как он пришел в мир».

Выставки

1. Выставка-ярмарка товаров, производимых предприятиями города Минска, гражданской техники, архитектурных и инновационных проектов пройдет 8 и 9 сентября с 12.00 до 17.00 в районе Национальной библиотеки Беларуси.

2. 8 сентября в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси посетители увидят осенние цветы, побывают на выставке-продаже декоративных растений. А в 11.00, 14.00 и 15.30 сотрудники сада организуют бесплатные экскурсии по коллекциям георгинов и хризантем, группы формируются у входа в Экспозиционную оранжерею, при наличии входного билета в сад (стоимость входного билета – 20 тысяч рублей).

3. Попасть на выставку технического творчества и увидеть воочию автомобиль ГАЗ-67 времен Великой Отечественной войны можно 8 сентября с 18.00 до 22.00 в парке Победы.

Исторические праздники

1. Праздник средневековой культуры «Мінск старажытны» развернется на проспекте Победителей в районе стелы «Минск – город-герой» 8 сентября с 12.00 до 19.00. Главными участники станут представители рыцарских клубов.

2. Праздник «Минск скульптурный» 8 сентября с 12.00 до 19.00 будет встречать посетителей в мемориальном музее-мастерской Заира Азгура.

(улица Азгура, 8)

3. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны (проспект Независимости, 25а) весь день будет открыта бесплатная экскурсия по диораме «Оборона Минска. 25-28 июня 1941 года».

4. Музейная интерактивная программа "Музейныя хованкі. Таямніцы Дома Коласа" и акция "Мы чытаем Коласа" состоится 8 сентября с 10.00 до 19.00 в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа

(ул. Академическая, 5).

5. Художественно-досуговая акция «Вераснёвая ноч у Мастацкім» начнется 9 сентября в 12.00 в Национальном художественном музее Республики Беларусь (ул. Ленина, 20).

Праздники на пешеходных улицах

1. Праздник «Губернский город ХІХ века» пройдет на улицах Революционная и Комсомольская с 12.00 до 20.00. Здесь прохожим предложат создать проект «Минск Будущего»: вдоль улицы разместят белые ширмы, на которых каждый желающий сможет нарисовать, каким он видит Минск в будущем. Гости смогут поиграть в интерактивную игру «12 стульев» и завоевать подарки, также побывать в «Волшебной аптеке», где будут предлагаться «волшебные микстуры»: капли любви, настойки счастья и эликсиры вечной молодости. А влюбленные пары в дворянском дворике смогут сыграть театрализованную шляхетскую свадьбу и получить сертификат о присвоении дворянского титула!

2. Праздник пешеходной улица «Арт-квартал» 8 сентября с 12.00 до 20.00 ожидается на улице Карла Маркса. Она объединит творческую молодежь, здесь же пройдет «Fashion market», где каждый желающий сможет приобрести продукцию hand-made прямо из рук дизайнеров.

3. Бесплатные пешеходные экскурсии для гостей и жителей столицы будут организованы по Верхнему городу и Троицкому предместью 8 сентября с 12.00 до 16.00. Желающим прогуляться с экскурсоводом по Верхнему городу, необходимо ожидать гида на площадке у Свято-Духова кафедрального собора, экскурсионные группы по Троицкому предместью будут формироваться около Острова слез.

4. В Музее современного изобразительного искусства, по проспекту Независимости, 47 9 сентября с 18.00 до 23.00 пройдет серия развлекательных мероприятий: презентация выставки молодых белорусских художников, показ немого кино, выступление музыкальных коллективов.

Спортивные праздники

1. Главные спортивные мероприятия, по традиции, пройдут в районе Дворца спорта. 8 сентября с 12.00 до 21.00 здесь пройдет праздник альтернативных видов спорта и молодежный танцевальный интерактив. Ожидаются выступления мотофристайлистов и стантрайдеров. В летнем амфитеатре пройдет открытый Кубок города Минска по силовому многоборью. А около главного входа Дворца спорта откроется фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями.

2. 10-й чемпионат Беларуси по метанию мобильных телефонов приглашает всех желающих попробовать свои силы 8 сентября в 12.00 на площадку возле Национальной библиотеки Беларуси.

3. Международные соревнования ИСУ по фигурному катанию на коньках «Минск-арена Айс Стар – 2012» состоятся 8 и 9 сентября в помещении МКСК «Минск-арена».

4. Открытый кубок города Минска по баскетболу на колясках пройдет 8 и 9 сентября с 11 до 19 в МКСК «Минск-арена» (велодром).