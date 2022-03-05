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«Ходил в ту школу, старенькую, без фундамента». В Витебске открыли обновлённое здание детской школы искусств

05 марта 2022 14:20
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Новости Беларуси. Подарок к весеннему празднику получили учащиеся и преподаватели витебской Детской школы искусств № 6. Они переехали в обновленное здание после масштабного ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ходил в ту школу, старенькую, без фундамента». В Витебске открыли обновлённое здание детской школы искусств-1

Школа прописалась в самом центре городского поселка Руба, который с 2017 года входит в состав Витебска. В трехэтажном здании около полутора десятка кабинетов по разным направлениям: гитара, баян, хоровое отделение. А с сентября здесь впервые сделают набор по хореографии. Обновились не только классы, закуплены и новые музыкальные инструменты.

«Ходил в ту школу, старенькую, без фундамента». В Витебске открыли обновлённое здание детской школы искусств-4

Павел Хадюня, ученик Детской школы искусств № 6 Витебска:
Я играю на гитаре. Хожу уже семь лет. Ходил в ту школу, самую старенькую, изношенную, без фундамента. И я бы хотел еще один годик поучиться в этой школе, потому что тут очень прекрасное оборудование. Три этажа, столько людей. Это очень круто.

«Ходил в ту школу, старенькую, без фундамента». В Витебске открыли обновлённое здание детской школы искусств-7

Илья Макаров, ученик Детской школы искусств № 6 Витебска:
В новой теперь больше места. И можно много чего сделать. Теперь ближе ходить к дому, старая была подальше.

«Ходил в ту школу, старенькую, без фундамента». В Витебске открыли обновлённое здание детской школы искусств-10

Сегодня в школе искусств занимаются более сотни детей. После торжественного открытия юные таланты пригласили гостей на первый концерт. Посвятили его празднику 8 Марта. В зале был аншлаг.

# Социальная инфраструктура # общество # Павел Хадюня # Илья Макаров # Фотофакт

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