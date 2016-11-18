Александр Лукашенко: «Сельскому хозяйству надо дать возможность работать»

Новости Беларуси. Сельскому хозяйству надо дать возможность работать. Об этом 18 ноября заявил Президент во время доклада о реорганизации колхозов.

Этот вопрос поднимался давно. Существующие уставы не гармонизируют с нормами Гражданского кодекса. К примеру, кто возмещает материальный ущерб: кооператив или каждый в ответе собственными деньгами? Очевидно, нужны корректировки.

В новые организационно-правовые формы все колхозы должны быть преобразованы уже к 31 декабря. Однако такие нововведения вызвали немало споров. Не помешает ли это в крестьянском труде и так ли важна форма? – интересуется глава государства.

Как отметил Александр Лукашенко, нужно сделать так, чтобы с 1 января все люди могли спокойно работать в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Вас пригласил, чтобы вы еще раз вернулись к тому документу, изложили суть этого документа и объяснили мне, почему руководители и члены сельскохозяйственных кооперативов – колхозов, совхозов, будем говорить по старому – так восприняли эти новеллы. Почему эти нормы отвергаются специалистами сельского хозяйства. Если просто у кого-то чешутся руки обязательно и сельское хозяйство модернизировать и приспособить, как вы тут пишете, в прогрессивные формы превратить, то вы не мешайте работать крестьянам и не лезьте в их вопросы. Что значит «прогрессивные формы»? Нам что, важна форма? Сельскому хозяйству надо дать возможность работать. Вы же понимаете, сколько бы мы ни модернизировали хозяйства, сколько бы мы их ни называли по-новому, от этого ведь ничего не изменится, пока мы их не поддержим финансово, экономически, организационно. Пока мы их не заставим наконец работать. Толку не будет от того, что мы изменим название. Поэтому доложите мне, что имелось в виду тогда, почему вдруг захотелось иметь какие-то организационно-правовые, прогрессивные формы и что тогда не соответствовало законодательству, что мы начали к какому-то законодательству приводить. Недавно вы побывали на одном предприятий, которое вот таким образом модернизировалось. И что там изменилось? Полный развал и разруха. Поделили акции, и все сидят – ждут, что будет дальше. Что сейчас, как в России, начнем торговать этими акциями? Будем ждать, что кто-то скупит, придет и поднимет сельское хозяйство в стране? Никогда этого не было и не будет.

В ближайшее время с сельхозкооперативами нужно разобраться. Всего таких предприятий 133. По итогам совещания поручено привести в цивилизованную юридическую форму взаимоотношения государства и сельхозпредприятий. Выстроить нужно четкий механизм и предоставить всем равные условия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольсвтия Республики Беларусь:

В 2001 году 1 февраля был принят указ Президента № 49, который упорядочивал работу и принял норму устава колхоза. Больше 15 лет прошло, много что поменялось в нашей жизни, в нашей деятельности. Приняты новые нормативно-правовые акты, некоторые нормы устава не гармонируют с законодательством. Все должно работать в равных условиях в нашей стране. В стране все управляемо, все субъекты хозяйствования сегодня практически в большинстве свое государственные, поэтому мы должны работать на принципах и законах нашей страны.