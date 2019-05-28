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Где может работать школьник во время летних каникул?

28 мая 2019 10:01
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При содействии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома за 2018 год более 4,5 тысяч школьников и студентов было обеспечено рабочими местами. С начала этого года трудоустроено более тысячи.

Для ребят открыто около 700 вакансий, таких как официант, укладчик-упаковщик, агент по продаже, уборщик и другие.   

Где может работать школьник во время летних каникул?-1

Где может работать школьник во время летних каникул?-3

Светлана Ераховец, начальник отдела активной политики занятости населения комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:   
Если брать неквалифицированные, то это будут грузчики, санитарки. Если из квалифицированных, то по профилю – это в строительном направлении с учетом полученного образования, также в медицинские учреждения возможен прием.   



Дмитрий Харитонов, производитель работ строительного объекта:
Часто принимают на работу студентов специализированных вузов по различным направлениям и специальностям – это кирпичная кладка, заделка монолитных участков, имеются работы попроще – подсобные работы, с которыми может справиться любой.   

Где может работать школьник во время летних каникул?-5

Деятельность в рамках временной трудовой занятости проводится комитетом по 3 направлениям:   

с финансированием средств из фонда социальной защиты, бюджета города, за счет средств нанимателя. Трудовой договор заключают с подростком, достигшим 16 лет. С 14-летними лишь с письменного согласия одного из родителей. В первом случае для школьника допустим 7-часовой рабочий день, во втором – 4-х.  

Пополнить кошельки за время каникул ребята могут на приличную сумму - от 300 до 600 рублей.      

Где может работать школьник во время летних каникул?-8

Вакансию "администратор пункта проката велосипедов" Артем нашел в интернете. Студенту 2 курса радиотехнического колледжа удается совмещать работу с учебой.   

Артем Богачев, студент, временно трудоустроен:
Мне скоро 18 лет, поэтому я хочу меньше нуждаться в родителях. Это хороший шаг к самостоятельности. Такая работа подойдет для людей, у которых много свободного времени, оплата удовлетворительная.   

Где может работать школьник во время летних каникул?-11

Чтобы устроиться на подработку юным соискателям необходимо обратиться в отдел обслуживания граждан при службе занятости, предоставив документ, удостоверяющий личность.     

Светлана Ераховец:
В Минске таких 3 отдела. Для жителей Первомайского, Советского, Центрального районов – отдел обслуживания граждан №1. Для жителей Октябрьского, Московского, Фрунзенского – отдел обслуживания граждан №2 и для жителей Ленинского, Партизанского и Заводского района – отдел обслуживания граждан №3.   

Где может работать школьник во время летних каникул?-14

# Работа в Минске # общество # Светлана Ераховец # Дмитрий Харитонов # Артем Богачев # Фотофакт # общество

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