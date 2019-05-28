Где может работать школьник во время летних каникул?

При содействии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома за 2018 год более 4,5 тысяч школьников и студентов было обеспечено рабочими местами. С начала этого года трудоустроено более тысячи. Для ребят открыто около 700 вакансий, таких как официант, укладчик-упаковщик, агент по продаже, уборщик и другие.

Светлана Ераховец, начальник отдела активной политики занятости населения комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Если брать неквалифицированные, то это будут грузчики, санитарки. Если из квалифицированных, то по профилю – это в строительном направлении с учетом полученного образования, также в медицинские учреждения возможен прием.







Дмитрий Харитонов, производитель работ строительного объекта:

Часто принимают на работу студентов специализированных вузов по различным направлениям и специальностям – это кирпичная кладка, заделка монолитных участков, имеются работы попроще – подсобные работы, с которыми может справиться любой.

Деятельность в рамках временной трудовой занятости проводится комитетом по 3 направлениям: с финансированием средств из фонда социальной защиты, бюджета города, за счет средств нанимателя. Трудовой договор заключают с подростком, достигшим 16 лет. С 14-летними лишь с письменного согласия одного из родителей. В первом случае для школьника допустим 7-часовой рабочий день, во втором – 4-х. Пополнить кошельки за время каникул ребята могут на приличную сумму - от 300 до 600 рублей.

Вакансию "администратор пункта проката велосипедов" Артем нашел в интернете. Студенту 2 курса радиотехнического колледжа удается совмещать работу с учебой. Артем Богачев, студент, временно трудоустроен:

Мне скоро 18 лет, поэтому я хочу меньше нуждаться в родителях. Это хороший шаг к самостоятельности. Такая работа подойдет для людей, у которых много свободного времени, оплата удовлетворительная.