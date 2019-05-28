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Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске

28 мая 2019 12:23
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник – у защитников рубежей. 28 мая в Беларуси отмечают День пограничника. Торжества в Минске начались с возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-1

С профессиональным праздником командование, личный состав и ветеранов пограничной службы поздравил Президент (подробнее здесь).

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-4

Граница Беларуси – более 3500 километров. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. За год сотрудники службы изъяли более 170 единиц оружия и перекрыли четыре канала поставки наркотиков. Сейчас продолжается модернизация и обустройство государственных рубежей.

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-7

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Если взять польское – модернизация бронезастав и инженерных систем, Прибалтику – наращивание инженерного оборудования и в этом году закончить обустройство границы. Мы выставляем одну из последних застав, то есть Прибалтика будет полностью обустроена.

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-10

Основные задачи по украинскому направлению – продолжить демаркацию границы, наращивание инженерной структуры и, конечно, строительство погранзастав и постов. Одна из задач – начать демаркацию границы на так называемом чернобыльском направлении и обустройство того направления по охране границы.

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-13

Несмотря на серьезную охрану, Беларусь всегда открыта для гостей. Увеличенный поток туристов ожидают пограничники в дни вторых Европейских игр. Для гостей форума выделят специальный коридор, а процедуру оформления обещают упростить и ускорить. 

Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске-16

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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