Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Профессиональный праздник – у защитников рубежей. 28 мая в Беларуси отмечают День пограничника. Торжества в Минске начались с возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником командование, личный состав и ветеранов пограничной службы поздравил Президент (подробнее здесь).

Граница Беларуси – более 3500 километров. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. За год сотрудники службы изъяли более 170 единиц оружия и перекрыли четыре канала поставки наркотиков. Сейчас продолжается модернизация и обустройство государственных рубежей.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Если взять польское – модернизация бронезастав и инженерных систем, Прибалтику – наращивание инженерного оборудования и в этом году закончить обустройство границы. Мы выставляем одну из последних застав, то есть Прибалтика будет полностью обустроена.

Основные задачи по украинскому направлению – продолжить демаркацию границы, наращивание инженерной структуры и, конечно, строительство погранзастав и постов. Одна из задач – начать демаркацию границы на так называемом чернобыльском направлении и обустройство того направления по охране границы.