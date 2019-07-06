Для тех, кто заболел, уехал, застрял в лифте. Как прошло ЦТ в первый резервный день

Новости Беларуси. Запрыгнуть в последний вагон. В Беларуси 6 июля – первый резервный день для сдачи ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Запрыгнуть в последний вагон. В Беларуси 6 июля – первый резервный день для сдачи ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего для прохождения экзамена вне общего потока зарегистрирован 1081 человек. Абитуриенты испытали свои знания по 13 предметам. В БГУ для этого задействовано 15 аудиторий. Результаты тестов будут доступны до начала подачи документов в вузы.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Следовать этой пословице у Максима не вышло, но по уважительной причине. ЦТ парень пропустил из-за соревнований. Сейчас легкоатлет и, надеется, будущий студент БГУФК наконец взялся за дело.
Как настроение сейчас? Волнуешься?
Максим Шилько, абитуриент:
Ну, есть конечно, как и у всех. Все-таки от этого зависит, можно сказать, будущее.
6 июля ЦТ сдали 722 человека. Всего же на тест в резервные дни зарегистрировался 1081 абитуриент.
Это те, кто по уважительным причинам не смог испытать знания в июне: заболел, уехал в срочную командировку или, как это было с группой ребят, застрял в лифте учебного корпуса.
А вот те, кто попался на шпаргалках и мобильниках, пересдать экзамен смогут лишь через год. Отказывают в резервной сдаче и тем, кто просто проспал или почему-то не захотел прийти в аудиторию. Так или иначе спорные случаи разбирает комиссия.
Павел Пинчук, начальник Главного управления Комитета государственного контроля:
По общему количеству отстраненных: в этом году – 17, в прошлом году – 16. Рост – всего лишь один человек. И в СМИ предупреждают о запрете на телефоны, и в пунктах предупреждают, и все равно 14 человек отстранили. Троих – за шпаргалки.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Окончательные итоги ЦТ в Беларуси еще не подвели. Но уже известно, что средний бал в этом году оказался выше. Например, по химии – в два раза. Отчасти это связано с новой системой подсчета ответов.
Больше всего «соток» (то есть 100 баллов) набрали по математике. Максимальный результат здесь показал 101 человек. На втором месте по этому показателю – английский, здесь 42 стобалльника. По всем предметам стобалльников было меньше, чем в 2018 году.
В оставшиеся два резервных дня (8 и 10 июля) ЦТ сдадут 359 человек. Баллы успеют подсчитать до начала подачи документов в вузы.