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В Гомельском районе готовность комплекса по переработке ТКО достигла 70 %

26 февраля 2026 08:31
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Стратегически важный для региона объект. В Гомельском районе строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов вышло на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском районе готовность комплекса по переработке ТКО достигла 70 %-2

Готовность составляет 70 %. Завершить стройку планируют к концу лета, затем начнутся пусконаладочные работы на линии сортировки. Пробная переработка первой партии отходов ожидается в конце первого полугодия. Проектная мощность комплекса – до 220 тысяч тонн мусора в год: этого хватит, чтобы обеспечить централизованную обработку отходов не только областного центра, но и прилегающих районов.

В Гомельском районе готовность комплекса по переработке ТКО достигла 70 %-4

Владимир Бурмистров, директор КУДП «Управление капитального строительства Гомеля»:
Идет монтаж оборудования в основном корпусе. Все остальные строительно-монтажные работы идут в графике, согласно утвержденного генподрядной организацией и заказчиком в том числе. Есть вопросы по проектно-сметной документации, где вносятся своевременные изменения и дополнения согласно замечаниям заказчика и подрядчика.

Ключевая особенность проекта – высокая степень механизации процессов, минимизирующая ручной труд. В состав комплекса также войдет современный полигон, оборудованный с учетом строгих экологических требований – это позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

# Предприятия Беларуси

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