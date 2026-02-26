В Гомельском районе готовность комплекса по переработке ТКО достигла 70 %

Стратегически важный для региона объект. В Гомельском районе строительство комплекса по переработке твердых коммунальных отходов вышло на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовность составляет 70 %. Завершить стройку планируют к концу лета, затем начнутся пусконаладочные работы на линии сортировки. Пробная переработка первой партии отходов ожидается в конце первого полугодия. Проектная мощность комплекса – до 220 тысяч тонн мусора в год: этого хватит, чтобы обеспечить централизованную обработку отходов не только областного центра, но и прилегающих районов.

Владимир Бурмистров, директор КУДП «Управление капитального строительства Гомеля»:

Идет монтаж оборудования в основном корпусе. Все остальные строительно-монтажные работы идут в графике, согласно утвержденного генподрядной организацией и заказчиком в том числе. Есть вопросы по проектно-сметной документации, где вносятся своевременные изменения и дополнения согласно замечаниям заказчика и подрядчика.

Ключевая особенность проекта – высокая степень механизации процессов, минимизирующая ручной труд. В состав комплекса также войдет современный полигон, оборудованный с учетом строгих экологических требований – это позволит снизить нагрузку на окружающую среду.