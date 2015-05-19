Гомельская область: В ряде сельхозпредприятий дорогостоящая техника разкомплектована или вовсе выброшена на свалку

Новости Беларуси. В Гомельской области выявлены вопиющие факты элементарной бесхозяйственности. Выяснилось, что в ряде сельхозпредприятий

дорогостоящая техника годами простаивает или вовсе существует только на бумаге. И это в разгар весенне-полевых работ. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ искал причины.

Юрий Козак, механизатор КСУП «Краснобережский»:

Если кто-то в районе посеял, допустим, 700 гектаров, то я уже две тысячи. Это не в два, а даже в три раза больше.

Юрий Козак – передовик областного масштаба. Но стахановские подходы к работе отчасти мера вынужденная. На 6,5 тысяч гектаров в хозяйстве ещё осенью было всего 3 энергонасыщенных трактора. Хочешь не хочешь, а два годовых норматива только за весну выполнить придётся.

МТЗ-3522 – флагман «Краснобережского». Однако поверить, что всего пару лет назад машинно-тракторный парк хозяйства перевооружили на 70% новому руководителю трудно. Все 8 месяцев после назначения Владимир Иванович продолжает собирать по болтикам плуги, сеялки, тракторы.

Владимир Кебиков, исполняющий обязанности директора КСУП «Краснобережский»:

Техники хватало, но она была частично не отремонтирована. За зиму подготовили семь трак торов, которые не участвовали осенью в посевной. Два из них энергонасыщенные.

Александр Добриян, СТВ:

В этой груде металла восьмикорпусный оборотный плуг. Такими комплектуются современные белорусские энергонасыщенные трактора. Этому агрегату всего пять лет. За него еще не выплачен лизинг. Как говорится, пахать бы ему да пахать... Но он уже готов к сдаче в утиль.

Ещё более яркий пример – энергонасыщенный трактор МТЗ-3022, взятый в лизинг в 2009, сегодня существует фактически только на бумаге. За это время в хозяйстве сменилось аж пять руководителей. Как говорится, и концы в воду.

Сергей Гайков, старший специалист Жлобинского межрайонного Комитета государственного контроля:

Трактор разукомплектован полностью. На сегодняшний день единственный приемлемый вариант – это выплатить лизинг до конца и дефектовочным актом провести списание трактора.

Остатки лизинга – это полмиллиарда рублей. По сути, хозяйству придётся рассчитаться за бесхозяйственность прежних руководителей.

Сергей Глоба, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Общая черта таких нерадивых руководителей — это временщики, которым безразлично будущее сельхозпредприятия.

Хозяйств с похожими проблемами в области не так и много. Но в каждом из пяти проверенных районов нашлись свои временщики. Кстати, нередко такие кадры идут на повышение. Есть повышенцы и среди бывших директоров того же «Краснобережского».