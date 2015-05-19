Православная церковь в Беларуси: организовано более 1,5 тысяч приходов и строится Духовно-образовательный центр

Новости Беларуси. Непосредственно с именем Филарета связывают укрепление авторитета Белорусской православной церкви, значительную поддержку, которую она получила от государства. Вот и сегодня православные общины активно возводят храмы, растет число прихожан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В могилевском Кафедральном соборе Трех Святителей начинается служба. Галина Легенченко старается приходить сюда как можно чаще. Сейчас жутко вспоминать, признается женщина, когда в 70-ых храм закрыли, а в его стенах обустроились сначала заводской клуб, а позже и вовсе дискотека. Но радует то, говорит Галина, что в 90-ых здание вернули верующим. Собор восстанавливали, что называется, всем миром.

Галина Легенченко, прихожанка Кафедрального Трехсвятительского собора:

Что восстановили храм – это благое дело. Я только «за», чтобы побольше восстанавливалось храмов во всех районах.

Снежана Чижова, прихожанка Кафедрального Трехсвятительского собора:

Государство нас поддерживает материально, а церковь – духовно.

Сегодня собор Трех Святителей – центральный храм Могилева и архитектурное украшение города. Рядом построили и крестильную церковь. Открылась воскресная школа.

Владыка Софроний, епископ Могилевский и Мстиславский:

Прошло время лихолетий, когда церковь была гонима. За время моего служения в Могилевской епархии больше 30 храмов было построено и восстановлено. Нам очень помогло государство при строительстве нашего основного Кафедрального собора в Могилеве.

При храме проходят духовные занятия и для взрослых. Для тех, кто оступился в жизни и ищет помощи. Зимой здесь раздают одежду и горячие обеды нуждающимся.

Протодьякон Валерий Симончик, клирик Кафедрального Трехсвятительского собора:

Слава Богу, что государство так лояльно относится к церкви, помогает открывать наши храмы, которые наполняются и не пустуют.

Яркий пример взаимодействия церкви и государства – строительство Духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви. В будущем здесь разместится Минская духовная академия. В ее состав войдут два учебных корпуса, общежитие, здание ректората, библиотека и конференц-зал на 250 мест.

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии:

Начинался он строиться по благословению Митрополита Филарета. Самую активную поддержку строительству этого комплекса оказывал президент Республики Беларусь. Сюда направлялись значительные средства, без которых все это, конечно, не смогло бы быть построено.

В Беларуси возводят и возрождают храмы не только в столице, областных городах. В райцентрах и агрогородках также организованы свои приходы.

Священник Сергий Орлов, заместитель председателя синодального информационного отдела белорусской православной церкви:

В 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, было 350 приходов в Беларуси. Сегодня более полутора тысяч приходов и более полутора тысяч священников.

В нашей стране государство и церковь развиваются в одном направлении. Возводятся и восстанавливаются храмы – за последние 20 лет их число выросло в пять раз.