Элита пионерского движения собралась 19 мая на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. День пионерской дружбы отмечают 19 мая в Беларуси.

Первые пионерские отряды были сформированы около ста лет назад. Белорусская же организация ведёт свой отсчёт с 1990-го года. И сейчас в нашей стране галстуки красно-зеленого цвета носят 520 тысяч школьников. Торжественные линейки проходят во всех регионах.

Празднику посвящен и третий республиканский пионерский слет, который собрал на площади Победы в Минске элиту пионерского движения. Более 300 активистов возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны и повторили слова первой клятвы. Торжественные минуты вместе с ребятами разделили и представители городской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.