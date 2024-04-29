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Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира

29 апреля 2024 19:32
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Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле. Соответствующий указ Президент подписал сегодня, 29 апреля, в преддверии переговоров нашей правительственной делегации с руководством Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: визит в Египет откроет новую страницу в истории партнёрства Минска и Каира-1

Визит в Египет откроет новую страницу в истории партнерства наших стран. На это обратил внимание Роман Головченко на встрече с премьером Египта Мустафой Мадбули. Кроме того, стороны уверены, что запланированные переговоры станут новым импульсом в развитии сотрудничества Беларуси и Египта в разных сферах.

Сегодня в Каир с официальным визитом прилетела правительственная делегация во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. В начале встречи краткая беседа с египетским коллегой Мустафой Мадбули. После этого делегация посетила сервисный центр МАЗ в Египте, где прошел осмотр техники. Беларусь рассматривает Египет как одного из ключевых партнеров в Северной Африке, между странами налажено сотрудничество в различных сферах, в том числе экономике и торговле. Уже завтра эти вопросы обсудят на Белорусско-Египетском бизнес-форуме.

Ожидается, что премьеры двух стран примут участие в церемонии открытия мероприятия. Кроме того, деловые круги анонсировали и подписание в рамках форума важных контрактов.

# Беларусь-Египет # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко

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