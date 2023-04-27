«Это тоже очень важная работа». Игровую площадку в стиле МЧС установили в Солигорске

Тематическую зону открыли в самом сердце райцентра – в Парке четырех стихий. Это большая зона отдыха, где часто гуляют целыми семьями. Здесь установили новое детское оборудование с номерами службы спасения и логотипом МЧС. Также рядом стилизованная скамейка и фонарь с каской спасателя и пожарными гидрантами.

Владимир Ефанков, начальник Солигорского ГРОЧС:

Важным вопросом остается информирование населения о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Установка имиджевых игровых площадок МЧС – это тоже очень важная работа, тем более в преддверии летних детских каникул. Дети, находясь на улице, будут играть на этой площадке. Здесь указан номер 101 – для детей это важно. Они будут знать, если попали в чрезвычайную ситуацию, куда необходимо звонить. Родителям также это актуально. Это будет напоминаем об обучении детей культуре и безопасности жизнедеятельности. В планах у нас установка еще как минимум трех таких детских игровых площадок.