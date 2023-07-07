Перспективы сотрудничества Могилёвской области и Китая обсудили в областном центре

Новости Беларуси. От торговли к кооперации. Перспективы сотрудничества Могилевской области и Китая обсудили в областном центре, куда впервые приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение нескольких дней он будет знакомиться с промышленным и культурным потенциалом региона, чтобы наметить новые точки роста для выгодного двустороннего сотрудничества.

За последние годы в торгово-экономических отношениях между Поднебесной и регионом наблюдается значительный прогресс. Устойчиво растет экспорт товаров, за 10 лет он увеличился в 18 раз. Китай охотно покупает могилевское молоко и мясо, продукцию деревообработки, технический углерод, лен и шоколад. В свою очередь Могилев заинтересован в китайском технологическом оборудовании, химической продукции и товарах легкой промышленности. Среди перспективных проектов создание в Китае совместного производства по выпуску продукции из сухого молока.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

У нас будет действительно конечный продукт, который мы будем предлагать населению Китайской Народной Республики. И третье направление немаловажное – это туризм. У нас много есть тех мест, где мы можем предложить не только для посещения, а для того, чтобы наши партнеры из Китайской Народной Республики там строили здравницы для своих отдыхающих.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:

Торгово-экономическое сотрудничество между вашими регионами и китайскими регионами день ото дня возрастает. И ваша высококачественная сельскохозяйственная продукция, в том числе и говядина, и птица, и молочная продукция, пользуется у нас на рынке высокой популярностью.