В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника

Новости Беларуси. В Витебске презентовали книги из личной библиотеки Марка Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прибыли из французского Сен-Поль-де-Ванса, где художник провел последние годы жизни.

Презентацию приурочили ко дню рождения всемирно известного авангардиста. 7 июля Марку Шагалу исполнилось бы 136 лет. В дар передали 69 книг. Некоторые содержат оригинальную графику, а также пометки, сделанные рукой мастера.

В подарок входят и каталог выставок художника, и даже его стихотворные строки. Теперь это можно увидеть и на родине творца – в витебском музее Марка Шагала.

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:

Вместе с 69 книгами в Витебск приехало и 28 оригинальных графических листов Марка Шагала. Они имеют мемориальную ценность в том числе. И в том, что эти предметы пришли именно из семьи художника. Для нас это историческое событие, потому что фактически 24 года мы не получали подарков такого уровня от наследников и правообладателей имени Марка Шагала.