Прямой эфир

В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника

07 июля 2023 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске презентовали книги из личной библиотеки Марка Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прибыли из французского Сен-Поль-де-Ванса, где художник провел последние годы жизни.

В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника-1

Презентацию приурочили ко дню рождения всемирно известного авангардиста. 7 июля Марку Шагалу исполнилось бы 136 лет. В дар передали 69 книг. Некоторые содержат оригинальную графику, а также пометки, сделанные рукой мастера.

В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника-4

В подарок входят и каталог выставок художника, и даже его стихотворные строки. Теперь это можно увидеть и на родине творца – в витебском музее Марка Шагала.

В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника-7

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:
Вместе с 69 книгами в Витебск приехало и 28 оригинальных графических листов Марка Шагала. Они имеют мемориальную ценность в том числе. И в том, что эти предметы пришли именно из семьи художника. Для нас это историческое событие, потому что фактически 24 года мы не получали подарков такого уровня от наследников и правообладателей имени Марка Шагала.

В день рождения Шагала витебскому музею передали книги из личной библиотеки художника-10

Это уже третий подарок семьи Шагала Витебску. Первый в 1994 году сделала дочь художника – три оригинальных графических листа. Спустя пять лет иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя передали внучки Марка Шагала.

# Художник # общество # Ирина Воронова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси
07 июля 2023 16:44

Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси

Пустовой про Зеленского: «Клоун сделал своё дело, клоун может уходить в историю»
07 июля 2023 16:32

Пустовой про Зеленского: «Клоун сделал своё дело, клоун может уходить в историю»

Предусмотрены жильё и матпомощь. Свыше 260 молодых специалистов трудоустроят в АПК Минской области
07 июля 2023 14:54

Предусмотрены жильё и матпомощь. Свыше 260 молодых специалистов трудоустроят в АПК Минской области