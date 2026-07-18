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Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля

18 июля 2026 18:13
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Все верно, вы не ошиблись, это «Славянский базар». Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! 

Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й здесь.

Забудьте про скучные костюмы, официальные речи и строгий дресс-код. Сегодня мы объявляем карнавал. 

Фестивальный Витебск не перестает удивлять! Дневники «Славянского базара» – день 2-й здесь.

Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-2
Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-3

Традиционный «Марш на семи ветрах» – это не просто шествие, а главный взрыв лета. Такого количества грима, ходулистов и персонажей, которые будто сбежали из параллельной вселенной, вы не встретите больше нигде. 

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз здесь.

Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-5
Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-6

Фестивальный Витебск как большая театральная сцена! Наши журналисты вписались в этот стрит-парад так органично, что их приняли за хедлайнеров фестиваля.

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров здесь.

Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-8
Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля-9

Вы знали, что гравитация для белорусских девушек – это скорее рекомендация, чем закон. Можете в этом убедиться прямо сейчас.

Живые эмоции и эксклюзивные кадры фестивальных будней мы собираем в наших ежедневных дневниках. Не пропустите, будьте в центре событий вместе с нами!

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# Славянский базар в Витебске

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