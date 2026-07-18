Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля

Все верно, вы не ошиблись, это «Славянский базар». Добро пожаловать в Рио-де-Витебск!
Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й здесь.
Забудьте про скучные костюмы, официальные речи и строгий дресс-код. Сегодня мы объявляем карнавал.
Фестивальный Витебск не перестает удивлять! Дневники «Славянского базара» – день 2-й здесь.
Традиционный «Марш на семи ветрах» – это не просто шествие, а главный взрыв лета. Такого количества грима, ходулистов и персонажей, которые будто сбежали из параллельной вселенной, вы не встретите больше нигде.
Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз здесь.
Фестивальный Витебск как большая театральная сцена! Наши журналисты вписались в этот стрит-парад так органично, что их приняли за хедлайнеров фестиваля.
Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров здесь.
Вы знали, что гравитация для белорусских девушек – это скорее рекомендация, чем закон. Можете в этом убедиться прямо сейчас.
Живые эмоции и эксклюзивные кадры фестивальных будней мы собираем в наших ежедневных дневниках. Не пропустите, будьте в центре событий вместе с нами!
Читайте также:
Неповторимый Шура. Интервью с главным хулиганом 90-х
«Пионерский лагерь для артистов». Игорь Николаев о «Славянском базаре» и любви к слушателю
Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью