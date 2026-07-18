Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! «Славянский базар», день 5-й – дневник фестиваля

Все верно, вы не ошиблись, это «Славянский базар». Добро пожаловать в Рио-де-Витебск! Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й здесь. Забудьте про скучные костюмы, официальные речи и строгий дресс-код. Сегодня мы объявляем карнавал. Фестивальный Витебск не перестает удивлять! Дневники «Славянского базара» – день 2-й здесь.

Традиционный «Марш на семи ветрах» – это не просто шествие, а главный взрыв лета. Такого количества грима, ходулистов и персонажей, которые будто сбежали из параллельной вселенной, вы не встретите больше нигде. Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз здесь.