«Глаза стеклянные, как зомби». Буйный сосед в Борисове нападает с молотком, а 90-летний ветеран спит, обмотав голову одеялом

Любовь Воронова:

Он сказал: «Это теперь всё наше. А этих я изведу всех, всех, кто будет жаловаться. Будут спать только в гробу и отдыхать на кладбище». Нехорошая квартира! Жители улицы Ватутина в Борисове называют эти апартаменты проклятьем целого района.

Посиделки за полночь и шумные застолья, неумолкающие скандалы и пьяные драки. Со всем этим беспределом семье Вороновых приходится мириться без малого два десятка лет. Обессилевшие жильцы после многочисленных попыток договориться не выдержали и обратились на «горячую линию» СТВ.

Любовь Воронова:

В 15 лет моложе нашла себя наркомана. Каждый день приходит после полуночи, водит каждый раз новых мужчин. Говорит, что она работает по магазинам, но внук её назвал «ночная бабушка». И родственники забрали у неё девочку. Ей было восемь лет, сейчас четырнадцать. И не отдают. А причина вот в чём: этот отморозок, сын, возит друзей своих к себе, таких же. Боятся, что что-то случится. Безумные вечеринки от заката до рассвета уже не раз приводили к плачевным последствиям. Неугомонные хозяева и их бесцеремонные гости готовы стереть в порошок любого, кто пытается помешать застольям. Одна из таких посиделок едва не закончилась для семьи Вороновых на больничной койке.

Иван Воронов:

Выскакивает этот отмороженный, смотрю, а у него в руках молоток. Замахивается на меня. Я успел отбить этот удар молотком. И начинает меня молотить по физиономии, я не успел даже прикрыться. Раз пять или шесть ударил. Кстати, они высыпали, я даже от них запаха алкоголя не услышал. У всех глаза стеклянные, как зомби показывают в кинофильмах ужасов. Со слов пенсионеров, пьяная выходка распоясавшегося подростка была первым тревожным звоночком. И как в воду глядели: сегодня за плечами 18-летнего соседа – богатый опыт пребывания в местах лишения свободы. Любовь Воронова:

Избили человека и ограбили. И адвокат им сказал: пусть он, совершеннолетний старший, возьмёт на себя всю вину – там от двух до пяти идёт. А эти несовершеннолетние – они пролетят. Вот они и пролетели. И потом они ещё по пьяни попались. Он здесь отсидел, в Минске отсидел. И последнее, в Могилёве, в закрытого типа заведении.

Вадим Богдан, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД, подполковник милиции:

Будучи несовершеннолетним, попадал в поле зрения органов внутренних дел. С ним проводилась определённая профилактическая работа. В настоящее время, по достижению совершеннолетнего возраста, эта работа прекращена, на профилактическом учёте он не состоит. В последнее время ведёт правопослушный образ жизни.

Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:

Если он привлекался к уголовной ответственности именно за виновные действия, за нарушения какие-то, связанные именно с посягательством на жизнь, здоровье этой женщины – это один вопрос. Если это действия, которые он совершил где-то за рамками жилого помещения, то к рассматриваемой ситуации это не относится. В местном РУВД о нехорошей квартире и её жильцах наслышаны. Но поспешили заверить: с криминальным прошлым в этой семье покончено раз и навсегда! Вадим Богдан:

На жительницу города Борисова, на которую поступило обращениие, ранее в 2016-2018 годах привлекалась к административной ответственности, по ч. 1 ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил проживания в жилых помещениях. По данным фактам сотрудники милиции выбывали, направляли материалы дел в жилищно-коммунальное хозяйство, которые в дальнейшем административной комиссией Борисовского райисполкома были рассмотрены, и данная гражданка была подвергнута штрафу. В настоящий момент на данную гражданку не поступали заявления, сотрудники милиции не выезжали. Она также не состоит на профилактическом учёте в Борисовском РУВД. Замученные соседи обливаются слезами – их буквально выживают из собственного дома! Больше всего достаётся внуку пенсионеров – у парня сложный медицинский диагноз и большую часть времени он вынужден находиться в инвалидном кресле.

Любовь Воронова:

Там крик раздался такой, дикий крик: «Держи ей голову», – он другу говорит – «Она сейчас сдохнет». Она, видать, выскочила из комнаты, и вот этим молотком, которым бил мужа, он кидает в неё. Думала, он её убил. Я испугалась, сильно испугалась. Постоянные угрозы жизни уже привели к потере сил и здоровья. Именно соседи, заверяют пенсионеры, довели их до инсульта, а жизнерадостный внук после встречи с бузотёрами лицом к лицу получил нервный срыв. Эдгар Воронов:

Кто ко мне ни приходит, говорят: «Что с тобой сделали? Ужас какой». Я и садик, и школу посещал. И учительница приходила. Я же был нормальным парнем. А теперь после них вот такой весь. В соседскую войну вмешивается съёмочная группа СТВ и решается на отчаянный шаг – лично побеседовать с обидчиками Вороновых! Но гостей в это время суток тут не принимают – хозяйка квартиры готова общаться с журналистами только через замочную скважину. После провальной очной ставки, съёмочная группа СТВ отправляется в ЖЭУ. Там про многолетнюю ссору двух соседок на Ватутина наслышаны.

Иван Зуй, главный мастер ЖЭУ №3 г. Борисова:

Эта утверждает, что они кричат, а эта утверждает, что мы не кричим. Но я вот сколько раз был, я ни разу не слышал этого шума. Может, они там по ночам кричат, но ночью ходит милиция. А ведь отчаявшиеся жильцы уже готовы умолять коммунальщиков –выселить шумных соседей куда-нибудь подальше!

Артём Калоша, адвокат семьи Вороновых:

Согласно законодательству Республики Беларусь принудительное выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений предусмотрено в определённых случаях. Например, если граждане в течение года три и более раз привлекались к административной ответственности. И, в последующем, были предупреждены об ответственности за дальнейшие нарушения. В конкретно нашем случае, хочу обратить внимание, что Любовь Александровна неоднократно обращается в правоохранительные органы с заявлениями о шуме, о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Однако, сотрудниками РУВД проверка всегда проводится не в полном объёме. В связи с чем ответчики избегают ответственности по Административному кодексу Республики Беларусь. С мнением ЖЭУ категорически не согласны другие жильцы подъезда. И просят найти управу на распоясавшихся соседей.

Владимир Лишай:

Не каждый день, но несколько раз в месяц слышны стуки. Редко –музыка. Потому что, если у них на кухне играет, то мне не слышно. А если в комнате, то слышно Сосед снизу готов подписаться под каждым гневным выкриком. Ведь, в отличие от сотрудников ЖЭУ, звуки шабаша у себя над головой он слышит каждый Божий день. Владимир Лишай:

То вечером, то утром спать не дают. А я – инвалид. Меня если разбудить, то уснуть уже невозможно. Как лифты загадили – это его работа. И один раз слышал, к нему, видимо, пришёл кто-то. Там такие крики, вопли были, что чёрт его знает, что там было ночью. Подтверждает сказанное и этот сосед. В свои 90 он редко выбирается из дома и от обнаглевших скандалистов его спасают только беруши!

Михаил Хороненко:

Я ложусь, обматываю голову одеялом, и ещё в уши вставляю. Конечно, мешают, о чём вы говорите. Стучат в стенку. Раньше часто стучали – каждые сутки по четыре-пять раз, а сейчас один раз, но обязательно. К вечеру, уже когда засыпаешь, тогда начинается стук-грук. Татьяна Семешко:

Что касается времени с 23 часов до 7 часов утра, то не должны совершаться действия, создающие вибрацию, шум. В том числе, посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи, пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых, ремонтных работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних условий и других действий. За годы войны с соседями семья Вороновых испробовала всё: и мольбы, и просьбы, и суды. Но ничего из предпринятого так и не сработало!