«Глаза стеклянные, как зомби». Буйный сосед в Борисове нападает с молотком, а 90-летний ветеран спит, обмотав голову одеялом
Любовь Воронова:
Он сказал: «Это теперь всё наше. А этих я изведу всех, всех, кто будет жаловаться. Будут спать только в гробу и отдыхать на кладбище».
Нехорошая квартира! Жители улицы Ватутина в Борисове называют эти апартаменты проклятьем целого района.
Посиделки за полночь и шумные застолья, неумолкающие скандалы и пьяные драки. Со всем этим беспределом семье Вороновых приходится мириться без малого два десятка лет. Обессилевшие жильцы после многочисленных попыток договориться не выдержали и обратились на «горячую линию» СТВ.
Любовь Воронова:
В 15 лет моложе нашла себя наркомана. Каждый день приходит после полуночи, водит каждый раз новых мужчин.
Говорит, что она работает по магазинам, но внук её назвал «ночная бабушка».
И родственники забрали у неё девочку. Ей было восемь лет, сейчас четырнадцать. И не отдают. А причина вот в чём: этот отморозок, сын, возит друзей своих к себе, таких же. Боятся, что что-то случится.
Безумные вечеринки от заката до рассвета уже не раз приводили к плачевным последствиям. Неугомонные хозяева и их бесцеремонные гости готовы стереть в порошок любого, кто пытается помешать застольям. Одна из таких посиделок едва не закончилась для семьи Вороновых на больничной койке.
Иван Воронов:
Выскакивает этот отмороженный, смотрю, а у него в руках молоток. Замахивается на меня. Я успел отбить этот удар молотком. И начинает меня молотить по физиономии, я не успел даже прикрыться. Раз пять или шесть ударил. Кстати, они высыпали, я даже от них запаха алкоголя не услышал. У всех глаза стеклянные, как зомби показывают в кинофильмах ужасов.
Со слов пенсионеров, пьяная выходка распоясавшегося подростка была первым тревожным звоночком. И как в воду глядели: сегодня за плечами 18-летнего соседа – богатый опыт пребывания в местах лишения свободы.
Любовь Воронова:
Избили человека и ограбили. И адвокат им сказал: пусть он, совершеннолетний старший, возьмёт на себя всю вину – там от двух до пяти идёт. А эти несовершеннолетние – они пролетят. Вот они и пролетели. И потом они ещё по пьяни попались. Он здесь отсидел, в Минске отсидел. И последнее, в Могилёве, в закрытого типа заведении.
Вадим Богдан, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД, подполковник милиции:
Будучи несовершеннолетним, попадал в поле зрения органов внутренних дел. С ним проводилась определённая профилактическая работа. В настоящее время, по достижению совершеннолетнего возраста, эта работа прекращена, на профилактическом учёте он не состоит. В последнее время ведёт правопослушный образ жизни.
Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:
Если он привлекался к уголовной ответственности именно за виновные действия, за нарушения какие-то, связанные именно с посягательством на жизнь, здоровье этой женщины – это один вопрос. Если это действия, которые он совершил где-то за рамками жилого помещения, то к рассматриваемой ситуации это не относится.
В местном РУВД о нехорошей квартире и её жильцах наслышаны. Но поспешили заверить: с криминальным прошлым в этой семье покончено раз и навсегда!
Вадим Богдан:
На жительницу города Борисова, на которую поступило обращениие, ранее в 2016-2018 годах привлекалась к административной ответственности, по ч. 1 ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, за нарушение правил проживания в жилых помещениях. По данным фактам сотрудники милиции выбывали, направляли материалы дел в жилищно-коммунальное хозяйство, которые в дальнейшем административной комиссией Борисовского райисполкома были рассмотрены, и данная гражданка была подвергнута штрафу. В настоящий момент на данную гражданку не поступали заявления, сотрудники милиции не выезжали. Она также не состоит на профилактическом учёте в Борисовском РУВД.
Замученные соседи обливаются слезами – их буквально выживают из собственного дома! Больше всего достаётся внуку пенсионеров – у парня сложный медицинский диагноз и большую часть времени он вынужден находиться в инвалидном кресле.
Любовь Воронова:
Там крик раздался такой, дикий крик: «Держи ей голову», – он другу говорит – «Она сейчас сдохнет». Она, видать, выскочила из комнаты, и вот этим молотком, которым бил мужа, он кидает в неё. Думала, он её убил. Я испугалась, сильно испугалась.
Постоянные угрозы жизни уже привели к потере сил и здоровья. Именно соседи, заверяют пенсионеры, довели их до инсульта, а жизнерадостный внук после встречи с бузотёрами лицом к лицу получил нервный срыв.
Эдгар Воронов:
Кто ко мне ни приходит, говорят: «Что с тобой сделали? Ужас какой». Я и садик, и школу посещал. И учительница приходила. Я же был нормальным парнем. А теперь после них вот такой весь.
В соседскую войну вмешивается съёмочная группа СТВ и решается на отчаянный шаг – лично побеседовать с обидчиками Вороновых! Но гостей в это время суток тут не принимают – хозяйка квартиры готова общаться с журналистами только через замочную скважину. После провальной очной ставки, съёмочная группа СТВ отправляется в ЖЭУ. Там про многолетнюю ссору двух соседок на Ватутина наслышаны.
Иван Зуй, главный мастер ЖЭУ №3 г. Борисова:
Эта утверждает, что они кричат, а эта утверждает, что мы не кричим. Но я вот сколько раз был, я ни разу не слышал этого шума. Может, они там по ночам кричат, но ночью ходит милиция.
А ведь отчаявшиеся жильцы уже готовы умолять коммунальщиков –выселить шумных соседей куда-нибудь подальше!
Артём Калоша, адвокат семьи Вороновых:
Согласно законодательству Республики Беларусь принудительное выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений предусмотрено в определённых случаях. Например, если граждане в течение года три и более раз привлекались к административной ответственности. И, в последующем, были предупреждены об ответственности за дальнейшие нарушения. В конкретно нашем случае, хочу обратить внимание, что Любовь Александровна неоднократно обращается в правоохранительные органы с заявлениями о шуме, о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Однако, сотрудниками РУВД проверка всегда проводится не в полном объёме. В связи с чем ответчики избегают ответственности по Административному кодексу Республики Беларусь.
С мнением ЖЭУ категорически не согласны другие жильцы подъезда. И просят найти управу на распоясавшихся соседей.
Владимир Лишай:
Не каждый день, но несколько раз в месяц слышны стуки. Редко –музыка. Потому что, если у них на кухне играет, то мне не слышно. А если в комнате, то слышно
Сосед снизу готов подписаться под каждым гневным выкриком. Ведь, в отличие от сотрудников ЖЭУ, звуки шабаша у себя над головой он слышит каждый Божий день.
Владимир Лишай:
То вечером, то утром спать не дают. А я – инвалид. Меня если разбудить, то уснуть уже невозможно. Как лифты загадили – это его работа. И один раз слышал, к нему, видимо, пришёл кто-то. Там такие крики, вопли были, что чёрт его знает, что там было ночью.
Подтверждает сказанное и этот сосед. В свои 90 он редко выбирается из дома и от обнаглевших скандалистов его спасают только беруши!
Михаил Хороненко:
Я ложусь, обматываю голову одеялом, и ещё в уши вставляю. Конечно, мешают, о чём вы говорите. Стучат в стенку. Раньше часто стучали – каждые сутки по четыре-пять раз, а сейчас один раз, но обязательно. К вечеру, уже когда засыпаешь, тогда начинается стук-грук.
Татьяна Семешко:
Что касается времени с 23 часов до 7 часов утра, то не должны совершаться действия, создающие вибрацию, шум. В том числе, посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи, пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых, ремонтных работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних условий и других действий.
За годы войны с соседями семья Вороновых испробовала всё: и мольбы, и просьбы, и суды. Но ничего из предпринятого так и не сработало!
Артём Калоша:
К сожалению, государственные органы не давали чёткого ответа, в связи с чем было принято решение о подготовке искового заявления в суд Борисовского района. Исковое заявление о взыскании моральной компенсации и морального вреда. На судебном заседании Любовь Александровна активно высказывала свою точку зрения. Было предоставлено правовое обоснование нашей позиции, однако, в удовлетворении требования было отказано. С данным решением Любовь Александровна не согласна, в связи с этим подана апелляционная .
Татьяна Семешко:
Мой совет истцу: в данном конкретном случае необходимо обратиться в суд с заявлением об изготовлении мотивировочной части решения. Что даст этот документ: в этом документе суд подробным образом распишет, какие доказательства каждой из сторон были предоставлены, какие доказательства суд принял при вынесении решения, какие он счёл несостоятельными, необоснованными. То есть будет дан полный анализ всех материалов дела, всех доказательств, а также норм законодательства, которыми руководствовался суд при вынесении решения.
Закончится ли долгожданным миром эта война – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!