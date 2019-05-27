Вода в реке Горынь в Столинском районе приближается к опасному уровню

Новости Беларуси. К опасной отметке приближается уровень воды в реке Горынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая неспокойная акватория в Столинском районе уже вышла из берегов.

За последние сутки вода поднялась на 18 сантиметров. За обстановкой следят гидрологи. По словам специалистов, в ближайшие дни вода в Горыни продолжит прибывать. В такой ситуации не исключается и вероятность подтопления хозпостроек в населенных пунктах. Движение на других паводкоопасных реках Беларуси не вызывает беспокойства.