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Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

26 мая 2020 16:13
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Новости Беларуси. Четыре недели борьбы с болезнью. 55-летняя жительница Столбцов пришла в себя после месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-1

Мария Третьяк была госпитализирована 11 апреля. Обследование показало двустороннюю пневмонию. Вскоре состояние пациентки ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в кому и подключить к аппарату ИВЛ. Десятки специалистов боролись за жизнь пациента каждый день. Сейчас Мария Владимировна чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Репортаж Вадима Смоляка.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-4

О таких пациентах обычно говорят: у них второй день рождения. Но у этой пациентки прямо накануне праздника произошел отнюдь не торжественный момент. Полтора месяца назад Мария Третьяк из Столбцовской больницы поступила в столичную реанимацию с острой пневмонией. Диагноз осложнил коронавирус и целый список сопутствующих заболеваний.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-7

Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог Минской центральной районной больницы:
Поступила с дыхательной недостаточностью в реанимацию, где прогрессивно состояние ухудшалось. Пациентка была заинтубирована, переведена на аппарат искусственной вентиляции легких, на котором она находилась четыре недели. Постепенно состояние пациентки улучшалось, и постепенно снижались параметры ИВЛ. И с улучшением без аппаратной поддержки переведена для дальнейшего долечивания в инфекционное отделение.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-10

Первое, что Мария Владимировна помнит после пробуждения – парад по радио. Глаза открыла 9 Мая. Как ни банально, День Победы стал символом преодоления всех невзгод в долгой и упорной борьбе с вирусом. Поняла: врачи с первой минуты все делали правильно.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-13

Марии Владимировне предстоит долгий курс реабилитации. После долгого времени без физических нагрузок стало трудно двигаться без ходунков. Благодаря ежедневной помощи врачей женщина идет на поправку семимильными шагами, хоть и передвигается пока еще небольшими.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-16

Вот такие сдвиги у нас благодаря нашим врачам.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ-19

Вадим Смоляк, корреспондент:
Когда Мария Владимировна сможет уверенно ходить без поддержки, ее отпустят домой. Это история одного простого человека, но урок для других: жить дальше можно и нужно, даже заглянув страху в глаза.

# Коронавирус # общество # Самвел Мурадян # Мария Третьяк # Вадим Смоляк # Фотофакт

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